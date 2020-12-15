【險象環生】粗心家長停BB車忘記鎖轆　嬰兒車急速溜出馬路險生意外

▲ 一名粗心家長出馬路撿玩具，BB車忘記鎖轆溜出馬路。

家長帶小朋友外出，要時刻注意路面安全，一不小心可造成終身抱憾。今日（15日）有網民在社交平台分享一段影片，有家長出馬路撿拾玩具，卻沒有留意嬰兒車溜出馬路，嬰兒車撞向私家車才停下來，幸好私家車司機及時停車。

BB車溜出馬路

有網民車主今日下午2時半左右於facebook群組「馬路的事討論區」，上載一段20秒的車cam（行車紀錄儀）片段，並寫道「BB車係咪要買第三保險？」從影片可見，當時私家車司機正駛向馬路口，此時看到一名男子走出馬路，欲執拾一個滾出馬路的玩具波，司機隨即將私家車停下來。

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走出馬路的男子看來從容不迫，其後發生的畫面更為驚險。當時男子不在車cam範圍，卻有一架紅色的嬰兒車溜出馬路，嬰兒車上有一個戴著口罩的幼兒，目測約1至2歲，嬰兒車撞向私家車後停下來，而該名男子趕緊走上前把嬰兒車推回行人路，同時彎身拾回跌落地下的物品。

網民︰遲早害死個孫

按外表推斷，該名一頭白髮的男子似乎是祖父級，估計是孩子的爺爺或外公。短短20秒的影片險象環生，有網民批評男子「遲早害死個孫」、「點凑仔㗎」、「顧個波緊要過部BB車」、「扮唔知就行咗佢」、「Hit & Run. Sorry都冇句」。

此外，網民讚揚車主及時停車並擋著嬰兒車，否則後果不堪設想。有人認為嬰兒車溜出馬路非常危險，呼籲父母停下嬰兒車時一定要按好腳掣鎖轆，以免發生意外。

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責任編輯：王明芳