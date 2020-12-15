【Dear Secret】Gin Lee+姜濤合作網上騷　姜B扁桃腺發炎仍落力唱

▲ Gin Lee姜濤首度合作。

Gin Lee（李幸倪）將於12月17日晚上9時舉行「YouTube Music Night with Gin Lee」，到時將唱出新專輯《Dear Secret》作品，更邀請到姜濤擔任音樂會嘉賓！



Gin為了這場一小時的音樂會，花了半個月時間準備，對於音樂內容、編排、流程等，都落足心機構思。在線上音樂會除了舊作外，Gin亦首度把新專輯《Dear Secret》的所有歌曲演唱，更會夥拍姜濤合唱經典作品。

▲ Gin將舉行網上騷。

Gin和姜濤首次合唱，二人都表示十分興奮，因最近姜濤赴台參演偶像劇，在今次線上音樂會中，二人將會大唱台灣偶像劇歌曲！

Gin稱：「我們兩個風格不同的歌手首次合作，需要花點心機構思。好開心可以邀請姜濤擔任嘉賓，他是靚仔而且有前途的新人，綵排的時候雖然他不舒服，但都落力唱，大家都練到滿意為止。」

▲ Gin讚姜濤挸子有前途。

姜濤表示：「Gin Lee真的是一位很親切的人，一直提醒我不要緊張，有一個小遺憾是綵排時碰巧自己扁桃腺發炎，令整個狀態不太好，不過很感謝團隊一直都在綵排中不斷地幫助我，再次見到她真人真的覺得很美。」

「YouTube Music Night with Gin Lee」宣傳短片推出後，隨即引來粉絲們留言，表示十分期待姜濤跟「前輩」合作，有姜粉多謝Gin邀請為他們帶來福利，更表示知道這個合作消息後感到震驚和不可思議，可見對於二人的合作都感到雀躍！

