【離世續收費】父親離世後電話及音樂app續收錢　女兒無法代解約心力交瘁：從死者手上搶奪金錢

▲ 親人離世後仍每月收取電話費、音樂app費用，家屬慘無法代辦解約。

家人離世後，部份自動網上訂閱服務居然繼續收錢？日本導演三上智惠日前在Facebook撰文講述自己的經歷，指在取消先父的訂閱服務時遇到不少困難。

三上智惠表示，父親於4月13日去世，但8月以後的合同或許會自動續簽。在父親去世的這半年，她每日仍要持續悲傷的交涉。其中，向微軟查詢後，獲得這樣的回覆：

不行，如你不知道Microsoft賬號和密碼，便無法向本公司要求解約或停止更新。如果你不能登入賬號，請與信用卡公司聯繫，要求停止付款。 另外，非常抱歉，我們無法長時間等待貴客的回覆，所以如果沒有回覆的話，我們將於1分鐘後結束是次對話，請諒解。

另外，三上智惠又於信用卡公司交涉數次，終於在2個月後可終止信用卡自動繳費，但目前仍要支付64000日圓（約4770港元）和無法取消的未來2個月被要求繳付訂閱費用。其中包括無法輕易解約的收費頻道、電訊公司、Spotify、其他會藉年費...

她打了超過50間企業，要求停止訂閱、解約，無法解除就要求更改用戶名稱，但仍是收到很多賬單。即係後來搬家，向郵局做了轉送郵件手續但舊家仍囤積了大量繳費單。

對此，她感到心力交瘁，並相信在這個時世，不論男女老幼都有機會入院，然後無法再坐在電腦前，突然面對人生的終結：「會有人全部寫清楚訂閱的服務才死掉的嗎？」

這個社會怎麼了？我們這是遺屬做錯了什麼？是因為父親沒好好寫清楚上述的情報的錯嗎？ 網絡使用者的逝世將成家屬的地獄。不只是互聯網，「沒有密碼就不行」、「不能確認本人身份」等，就像機械人一樣的客服，實在是虛耗時間。#不斷從死者手上搶奪金錢的企業。

在親人離世後這段悲傷期間，還要面對如此複雜、難以終止的訂閱收費服務，實在悲哀。

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責任編輯：羅嘉欣