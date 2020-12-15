副局長及政助共26人明早率先宣誓　料由林鄭親自監誓

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政府早前宣佈，最快會安排現職公務員月內宣誓及簽署聲明，擁護《基本法》、效忠特區。有官員證實，各政策局副局長及政治助理，將於明早率先宣誓。

現時政府共有12名副局長及14政治助理，均屬政治任命官員。消息稱，安排政治任命官員先作宣誓，有帶頭作用。

有政府官員承認，副局長、政治助理會在明早一同宣誓，料由林鄭月娥監誓。該人坦言，在2017年加入政府時，都以為所有政治任命官員都要宣誓，但結果當時只有司局長需要宣誓，直言感到驚訝及奇怪，所以歡迎今次宣誓安排，否則政治任命官員，就如普通打工仔上班一樣。

有政治助理回覆查詢時，亦未否認消息，只稱「明早便知」。有消息亦指出，相關人士是今早收到特首辦發出的電郵。

根據港區國安法，港人在參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，效忠特區。公務員事務局局長聶德權早前已表明，現職公務員若拒絕宣誓，會考慮用《公務人員(管理)命令》要求該人士離開政府團隊。

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