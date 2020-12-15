  • 15°C
香港時間 : 20201215日 (週二) 19:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

副局長及政助共26人明早率先宣誓　料由林鄭親自監誓

政治 19:20 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

(資料圖片）

政府早前宣佈，最快會安排現職公務員月內宣誓及簽署聲明，擁護《基本法》、效忠特區。有官員證實，各政策局副局長及政治助理，將於明早率先宣誓。

現時政府共有12名副局長及14政治助理，均屬政治任命官員。消息稱，安排政治任命官員先作宣誓，有帶頭作用。

有政府官員承認，副局長、政治助理會在明早一同宣誓，料由林鄭月娥監誓。該人坦言，在2017年加入政府時，都以為所有政治任命官員都要宣誓，但結果當時只有司局長需要宣誓，直言感到驚訝及奇怪，所以歡迎今次宣誓安排，否則政治任命官員，就如普通打工仔上班一樣。

有政治助理回覆查詢時，亦未否認消息，只稱「明早便知」。有消息亦指出，相關人士是今早收到特首辦發出的電郵。

根據港區國安法，港人在參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，效忠特區。公務員事務局局長聶德權早前已表明，現職公務員若拒絕宣誓，會考慮用《公務人員(管理)命令》要求該人士離開政府團隊。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【施政報告2020】聶德權：現職公務員宣誓將一次過進行　不簽署起碼影響升遷
17:16 2020/11/26
【施政報告2020】聶德權：現職公務員宣誓將一次過進行　不簽署起碼影響升遷
全體公務員將宣誓或簽聲明　聶德權稱準備工作接近尾聲
16:55 2020/12/02
全體公務員將宣誓或簽聲明　聶德權稱準備工作接近尾聲
料本月底或下月初通知公務員宣誓安排　聶德權：有一個月時間簽署
18:41 2020/12/13
料本月底或下月初通知公務員宣誓安排　聶德權：有一個月時間簽署
基本法 政治 林鄭月娥 聶德權 公務員事務局 特首辦 國安法 港區國安法

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
今日 10:36
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽