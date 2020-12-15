警方引入1萬部隨身攝錄機　防暴警另添動態攝錄機冀增執法透明度

▲ 警方今年10月起為防暴警員在配備新引入的數碼動態攝錄機。（資料圖片）

警方在監警會會議上表示，目前有超過1萬部隨身攝錄器材，供每名軍裝警員出勤時配備，而今年10月1日起防暴警員在處理大型公眾活動時，亦會配備新引入的數碼動態攝錄機，在出現惡意及失實指控下可作保護警隊之用，有需要可作舉證。

警務處支援科署理總警司余偉傑指，警員會於衝突、糾紛等情況時啟用攝錄器材，過去5年逾8成有使用個案中，被攝錄人士回復冷靜，有助搜證及控制場面，而警方會備存紀錄片段並製成光碟，一般保留31日，若用作呈堂證據會另行保存。

而數碼動態攝錄機則配置在防暴警頭盔上，他強調鏡頭有4K解像度，設防水防撞功能，警方又在會上播放模擬片段。余偉傑續指，當出現破壞公眾安寧情況，警員會按現場情況作出判斷是否開啟裝置，盡可能通知現場人士，警方亦設攝錄指引及培訓，警員無法自行刪除已拍攝的影片。

另外，警務處監管處處長林曉彤在會議時表示，警方對辱警罪持開放態度，認為要等待社會有共識。

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記者：蘇文軒