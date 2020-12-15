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【新冠肺炎】寶達商場、黃大仙彩雲邨明起設流動採樣站　朝10晚8暫定開放至周日

社會 19:28 2020/12/15

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彩雲邨明麗樓增1宗確診個案，及寶達邨達怡樓增1宗初步陽性個案 （梁偉榮攝）

衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括89宗本地感染及逾70宗初步確診，包括彩雲邨明麗樓增1宗確診個案，及寶達邨達怡樓增1宗初步陽性個案，港府指明起會設流動採樣站為居民及工作人員提供檢測服務，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月20日（星期日）。

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港府指，對寶達邨達怡樓及彩雲（二）邨明麗樓出現多宗確診個案非常關注，故明起將安排兩間承辦商（華大基因及香港分子病理檢驗中心有限公司）分別於寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓）及彩雲（二）邨明麗樓旁邊的籃球場設立流動採樣站，為寶達邨及彩雲（二）邨居民及工作人員提供檢測服務，並會在檢視該兩個流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

【新冠肺炎】彩雲邨明麗樓、寶達邨達怡樓累計4單位現確診者　11月20日起曾逗留2小時以上人士須強制檢測

港府早前已在大埔、荃灣、黃大仙、東涌、黃竹坑、葵盛、九龍灣及東頭（二）邨透過流動採樣站為市民提供免費檢測服務，詳情如下：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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