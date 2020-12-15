公民黨再失樁腳　鄭達鴻宣布退黨兼不參選下屆立法會

▲ 鄭達鴻在社交網站上宣布，退出加入8年的公民黨。（鄭達鴻Facebook）

曾代表公民黨，在7月份報名參加立法會選舉的東區區議員鄭達鴻，今日在Facebook上宣布退黨，是今個月內第4名退出公民黨的區議員。而早前已退黨的為南區區議員俞竣晞、葵青區議員譚家浚及冼豪輝。

立法會選舉雖然押後一年，但今年7月的選舉提名期，就有多名民主派及本土派人士被取消資格（DQ），包括公民黨成員，而鄭達鴻亦是其中一人。更甚的是，公民黨不單被拒於選舉門外，上月更有3名立法會議員被DQ，最終觸發民主派總辭。

公民黨接二連三失去地區樁腳，令人懷疑是「退黨保平安」的策略。不過鄭達鴻在社交網站上表明毋須猜測，因為目前形勢沒有180度轉變，「我是絕不可能再參與下年的立法會選舉」，又在文尾標明「黨從沒有要我退黨」、「是我個人選擇」，直言未能走到最後，是痛入心扉。

鄭達鴻又衷心祝福公民黨，期望新執委在民主路上走得更遠，又提到不知自己任期還有多久，未來除了區議會事務，還希望研究如何保存香港文化。

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