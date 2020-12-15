【通識科改革】通識課程檢視專責委員會突遭解散　有與會教師反對改革

▲ 教育局早前公布改革高中通識科，將科目改名及將評級改為合格與否等。（資料圖片）

教育局上月公布改革高中通識教育科，課程發展議會轄下通識科課程檢視專責委員會於昨日（14日）舉行會議期間突遭解散，教育局回應時確認昨日是專責委員會的最後一次會議，課程發展議會將相應成立新委員會處理該科改名、改動課程及考評等安排，讓該科可以「重新出發」。教協向教育局發公開信，批評當局解散專責委員會的做法粗暴。

教育局發言人表示，局方於會上闡述高中通識教育科的改革方向，並聽取各委員意見，局方感謝委員會各成員就刪減及釐清現時課程概念付出心血和時間，為改革通識教育科奠下基礎，教育局會繼續本着「專業領航」的原則，與課程發展議會和香港考試及評核局跟進有關改動的詳情，務求盡快落實新課程。

據悉會上有委員對當局改革方向分別表達正反意見。委員會成員之一的通識科教師盧日高昨在會後向傳媒表示，基於保密原則未能透露會上內容，但表明反對當局將該科評級改為「達標」與「不達標」，指有文獻顯示改動評級無助提高學習動機和效能。

遭解散的委員會成員多數為資深教師，包括曾參與統籌該科課程、有「通識科之父」之稱的小學校長陳岡，他上周曾在報章撰文批評特首林鄭月娥繞過課程檢視專責委員會，即使政府有權不接納學校課程檢討專責小組最終報告的部分建議，也應完成應有的諮詢程序，直斥林鄭破壞了政府一直沿用的課程改革諮詢機制，摧毁程序公義。

教協今日（15日）向教育局發公開信，指專責委員會負責檢討通識科課程、建議修訂方向，成員大部分是資深教師，但教育局公布大幅刪改的內容，委員事前全不知悉，批評當局破壞課程改革的諮詢機制，又形容教育局為免「殺科」有任何障礙，不惜將負責檢討該科課程修訂的專責委員會棄如敝履，做法粗暴，教協對當局以政治凌駕教育專業予以譴責。

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責任編輯：馮琪雅