【同心抗疫】香港郵政推抗疫郵票向醫護表達謝意　明日起開放預訂

▲ 香港郵政十二月二十九日（星期二）發行以「同心抗疫」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示郵票小型張和特別郵戳。（香港郵政圖片）

香港人抗疫已近一年，要感謝的除了自律留家抗疫的市民外，更值得感謝的是在前線照顧病人的醫護。為向醫護表達謝意，香港郵政將以「同心抗疫」為題印製兩款郵票小型張，於12月29日（星期二）發行。市民可於明日（16日）起在香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」的Facebook專頁預訂這套特別郵票及相關郵品，亦可前往各郵政局索取表格訂購。

這次發行的兩款郵票小型張，其中一款描繪一群與香港人並肩作戰的醫護人員、科研人員、救護員、制服團體成員、郵差和清潔工等。另一款郵票小型張則呈現醫護在臨時氣膜實驗室工作。

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各郵政局將由12月29日起發售郵票小型張及首日封，而其他相關郵品（即套摺及已蓋銷首日封），則由2021年1月26日（星期二）起於各郵政局發售。

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責任編輯：陳梓蔚