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投訴警察課今年首11月收約千宗投訴　最多投訴涉疏忽職守

社會 19:47 2020/12/15

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監警會今日舉行公開會議。（林宇翔攝）

監警會今日（15日）舉行公開會議，投訴警察課公布今年首11個月接獲1,055宗投訴，較去年同期減少約3成。當中接獲最多的投訴事項為「疏忽職守」，錄491宗投訴；其次為「行為不當、態度欠佳、粗言穢語」，有377宗。

此外，截至今年12月4日，涉及反修例事件而投訴警方的個案共1,946宗，包括629宗「須匯報投訴」及1317宗「須知會投訴」。監警會秘書長俞官興表示，629宗需匯報投訴中，投訴警察課已提交了398宗調查報告，監警會通過188宗，包括90宗撤回、73宗無法追查、有9宗透過簡便方式解決，他稱逾8成是投訴撤回或無法追查的個案，大部分指控輕微。

另有16宗已完成的全面調查當中，2宗獲證明屬實、1宗未經舉報但證明屬實、4宗無法證屬、12宗並無過錯，涉及19項投訴。對於今年投訴警察課接獲的投訴較去年下跌，俞官興認為過往11年投訴警察的數字呈下降趨勢，與警方改善服務水平有關，而涉及反修例示威的投訴有1,900多宗屬歷史新高，相信市民如果對制度沒有信心，便不會作出投訴。

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責任編輯：蘇文軒

記者：蘇文軒

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