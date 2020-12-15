【新冠肺炎】迪士尼度假區有演藝人員確診　最後上班日為上周四

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本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，香港迪士尼樂園一封內部電郵指，昨接獲娛樂事務及服裝部通知，其一名演藝人員對新冠病毒檢測呈陽性，資料指該演藝人員工作期間有一直佩戴口罩，並不需要接觸賓客，其最後上班日為上周四（10日）。

迪士尼表示，其健康服務小組已即時向度假區相關部門跟進，就相關地點包括洗手間、飯堂及休息室等進行清潔及消毒。

兩大主題樂園海洋公園及香港迪士尼樂園重開2個多月再次閉園，香港迪士尼樂園月初公布，因應政府要求及配合本港現時採取的防疫措施，樂園將由12月2日起暫停開放，詳情請看：【下一頁】

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：鄧凱文