【新冠肺炎】測量師學會指住宅存5大播毒隱患　提醒市民隔氣裝置要定期倒水

▲ 測量師學會建議市民要定期倒水到喉管隔氣裝置。（冼偉倫攝）

九龍灣麗晶花園、黃大仙東頭邨貴東樓連環爆疫，測量師學會視察後認為，普遍存在五大傳播隱患，包括企缸無接駁隔氣裝置，提出4大建議，包括政府資助計劃業主採用「W型氣喉」等，又提議市民應關閉廚房、廁所窗戶。

建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業稱，現場視察過兩個屋苑的情況發現，麗晶花園不少單位的外牆喉管的接駁混亂，部份缺乏俗稱「U型喉」的隔氣裝置，亦有部份氣喉接駁過長，導致失去效用。

至於室內部份單位則存在裝修後，將浴缸改為企缸，但無安裝隔氣裝置等，或者是地台去水口半封等。

至於東頭邨方面，則有居民將原本廚房對出的露台圍封變成室內，導致廚房跟廁所位置太近，加上通風管接駁到天台位置近，導致抽氣或浴室寶反抽室外空氣入屋，導致播毒風險。

測量師學會建築測量組上任主席謝志堅認為，除了麗晶花園及東頭邨外，全港不少住宅都存在5大播毒隱患，包括普遍存在沒有定期倒水到隔氣裝置，保持水封功能，或者企缸改裝後不當配件充當隔氣裝置，包括錯裝不合規的「V型喉」等。

另外， 新型單位設於廚櫃隱蔽位置不妥善封堵，以及不妥善的渠管改裝工程，包括氣喉及排水管等，最後則是渠管滲漏，欠缺維修保養。

測量師學會建築測量組前主席陳華偉稱，若果大廈光井狹窄，少於1.5米，跟其他單位廚廁過於接近，認為會容易造成煙囪效應，建議市民關閉窗戶。

測量師學會亦提出4點建議，短期包括政府在3個月內，資助及鼓勵業主改用「W型隔氣水封裝置」，而中期則在6至9個月研究發出渠管安裝命令，提升舊樓排水系統水平，亦建議政府重新考慮二手樓買賣前規定要完成全面樓宇檢查。

至於徹底改善方案，則是由政府成立跨部門專家小組，花6至9個月進行技術性研究，從而修訂現行的政策或者法例、指引。

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記者：余敏欽