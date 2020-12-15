【強制檢測】政府刊憲3處地方需強制檢測　涉豐年樓達怡樓明麗樓

▲ 寶達邨達怡樓。 （梁偉榮攝）

政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於12月20日或之前接受新冠肺炎核酸檢測。



3個指明地方包括：

（一）任何在2020年11月15日至12月15日期間曾身處大埔大榮里28-32號豐年樓1C單位超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

（二）任何在2020年11月20日至12月15日期間曾身處觀塘寶琳路2號寶達邨達怡樓超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

（三）任何在2020年11月20日至12月15日期間曾身處黃大仙清水灣道55號彩雲（二）邨明麗樓超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

受檢人士可選擇社區檢測中心、深喉唾液測試等檢測途徑。受檢人士若在12月11日至12月15日期間已進行測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：蘇文軒