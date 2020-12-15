警方搗破賣淫集團拘31人　27名偷渡妓女接客3000人恐增播毒風險

▲ 警方舉行「寒湖」行動打擊賣淫活動。(曾秋文攝)

新冠肺炎疫情嚴峻，但仍有賣淫集團安排內地女子偷渡來港，3,000名嫖客恐隨時中招。警方今年7月起發現有人為逃避檢疫偷渡入境賣淫，遂展開行動，前日（13日）拘捕共31人，包括4名主腦、骨幹成員及27名非法入境的性工作者，稍後將安排進行隔離和檢疫。警方估計她們共接客約3,000人，增加感染新冠肺炎風險。

被捕各人中，包括4名集團主腦和骨幹成員，涉嫌「控制他人而目的在於使他人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「協助未獲授權進境者留在香港」，另外27名女子涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」等罪名。

油尖警區區行動主任甄瀚揚總督察表示，本年7月油尖特別職務隊，在區內展開掃黃行動時拘捕4名非法入境的性工作者，當日是本年度在區內發現相關罪行，而至今與賣淫活動有關的案件，在油尖警區共拘捕106人，其中88人是非法入境者，相信在疫情期間有人為逃避隔離和檢疫而非法來港。

油尖特別職務隊經深入調查後，派出喬裝警員搜集證據，鎖定一個跨境賣淫集團，安排性工作者在油尖區5間酒店和2間無牌按摩院，為人提供性服務。在本周日(13日)晚上，油尖特別職務隊聯同反黑組探員，突擊搜查目標酒店及無牌按摩院，共拘捕31人，檢獲超過41萬元現金，大量避孕套、潤滑濟和漱口水。甄瀚揚總督察續指，警方作出拘捕行動時有足夠保護裝備，全部涉案性工作者均在來港前沒有作新冠病毒測試和隔離，她們稍後將轉交入境處跟進，會進行隔離。

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記者：曾秋文