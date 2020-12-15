吳清輝及錢大康獲頒榮譽校長銜　表揚其對浸大發展貢獻良多

▲ 浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁（中）向吳清輝（左一）及錢大康（右一）贈送榮休校長職員證。（浸大提共圖片）

香港浸會大學今日（15日）舉行頒授典禮，頒授榮譽校長銜予浸大第3任校長吳清輝，以及明年退休在即的第五任校長錢大康，以表揚他們對浸大的發展貢獻良多。

浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁在典禮上表示，吳清輝是一位堅定不移的教育家，秉持浸大在逆境中追求卓越的精神，透過實行多個開創性的學術計劃滿足社群需要，將眾多危機轉化為機遇，例如開辦香港首個中藥學學士學位課程，以及籌募資金以支持大學多方面的發展，尤其是加強研究及拓展校園空間。

陳亦讚揚錢大康是一位深具遠見的領袖，其願景是把浸大發展成一所領先亞洲、立足世界的研究型博雅大學，制定並落實《策略發展計劃2018-2028》，為學生提供最佳的學習體驗，提升大學的科研力量，以及推展《人才100+》計劃，在全球廣攬人才，讓浸大在全球大學版圖中穩佔席位。

吳教授和錢教授在浸大社群中深受敬重。我們祝願他兩位未來一切順利，亦希望他們在展開人生另一階段之後，仍能時常心繫浸大，以榮休校長的新身份繼續帶給我們啟發和指導。

浸大指，吳清輝於1985年出任當時的香港浸會學院化學系系主任，並於2001至2010年出任浸大第3任校長。他在任內推動多項具前膽性的項目包括成立香港首個視覺藝術院、香港首個由石硤尾工廈活化而成的藝術村──賽馬會創意藝術中心，以及將超過80年歷史的一級歷史建築活化成中醫藥保健中心–雷生春堂。他亦開創本港院校之先，與北京師範大學合作，在珠海成立北京師範大學–香港浸會大學聯合國際學院。這是第一所由內地大學與香港院校合作創辦的高等院校。

錢大康則於2015年出任浸大第五任校長兼計算機科學講座教授，在其領導下，浸大現在擁有更強大的學術團隊、更多元的人才、對研究工作日益重視、對卓越教學更見堅持、大學社群日趨國際化，與海內外校友和支持者聯繫亦更為緊密。正在興建的賽馬會創意校園，部份資金來自香港賽馬會慈善信託基金的4.52億港元捐款，是浸大歷來獲得最大額的單一捐款；浸大籌募的捐款連同獲承諾的捐款及配對補助金，總額達到破紀錄的逾20億港元。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅