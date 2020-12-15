【第四波疫情】消息︰港府傾向現有限聚令延至元旦　新一輪防疫基金涉數十億元

▲ 消息指，立法會下周一審議的第4輪防疫抗疫基金，涉數十億元。（資料圖片）

據了解，由於本港第四波疫情仍停留高雙位數字，當局傾向將現有限聚令措施延至元旦。另一消息指，立法會下周一審議的第4輪防疫抗疫基金，涉數十億元，重創行業的資助會增多。

據悉，由於第4輪防疫抗疫基金主要幫助受影響食肆，及須關閉的處所，不涉及其他措施或添購疫苗。消息稱，當局考慮到，絕大部分受影響的處所一直都守規矩，為防疫打關，加上正值聖誕旺節期間，處所關閉令生意影響更大，故新一輪防疫基金下，每個處所獲得的受助金額，將高於上一輪，其中一些行業處所可獲的金額，接近上一輪的一倍。

有官場中人指，當局傾向維持現時限聚令的措施，至少延至元旦，以防聖誕期假人多聚集，令第四波疫情無法受控。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者時表示，新一輪資助一定要用非常簡單和便捷的方式發放，讓受影響行業可不用特別提出申請。

對於內地專家批評港府防疫措施未落實到位，令疫情反覆及嚴峻，林鄭承認，政府在抗疫和紓解民困的工作可做得更好，尤其在落實上，但希望社會明白，如此大型的抗疫工作有一定的困難，當中牽涉法律環節，亦有衡量其他市民是否可承受的環節。她表示，港府會繼續多管齊下處理疫情。

港府上周五宣布已預購3款不同技術、合共2,250萬劑疫苗。林鄭表示，原意是希望可令社會安心，但有小部分別有用心的人惡意造謠，污名化和政治化政府採購疫苗計劃，呼籲市民小心確定消息來源，不要輕信。她強調，政府採購疫苗是以科學為基礎，並得到專家指導，而所有疫苗落實供港前，須完成第三期臨床試驗，由當局檢視有關數據，並通過緊急使用的註冊制度，方可安排接種。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者:葉紹堅