【檢疫酒店】6間指定酒店提前本周五以檢疫酒店模式運作

▲ 周五起，所有經機場抵港將入住指定檢疫酒店的人士必須乘坐由政府安排的專車直接前往酒店。（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，由本月22日零時零分起，從海外抵港人士需入住36間指定檢疫酒店14日。政府今日（15日）晚上公布，其中6間指定酒店將會提早在本周五（18日）運作，包括：

香港荃灣帝盛酒店

香港灣仔帝盛酒店

奧華行旅．香港仔

富豪東方酒店

君怡酒店

九龍酒店

此外，政府亦修訂強制檢疫令條款，由周五起，所有經機場抵港將入住指定檢疫酒店的人士必須乘坐由政府安排的專車直接前往酒店，專車服務共設5條路線，涵蓋港島、九龍及新界。每天由下午2時至晚上11時，接載返港人士從機場(平均每30分鐘一班)及位於華逸酒店的等候檢測結果中心(平均每15分鐘一班)前往指定酒店。

預訂了非指定酒店的經機場抵港人士，亦必須乘坐交通工具直接從機場或等候檢測結果中心前往已預訂的酒店，中途不能前往其他地方。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒