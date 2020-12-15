【東鐵過海】消息：明年首季港鐵旺角東至紅磡段　部分周日停駛以接駁新路軌

▲ 東鐵綫新信號系統計劃之一，會陸續引入新九卡列車，取代現役12卡舊車。（資料圖片）

港鐵東鐵綫正持續測試新信號系統運作，為延伸過海做準備。據了解旺角東站與紅磡站之間路段，需進行接駁新路軌工程。港鐵計劃明年首季開始，部分周日相關路段需全天停駛列車，改由接駁巴士維持服務，料本周公布詳情。

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沙中綫工程「紅磡至金鐘段」正在動工，料東鐵綫2022年第一季可過海，延伸至金鐘為終站。為配合新服務，東鐵綫正提升新訊號系統、準備引入新九卡列車，以及於旺角東站和紅磡站之間接駁新路軌。

消息稱，港鐵決定明年第一季開始，部分星期日旺角東站和紅磡站全天暫停服務，進行新軌道接駁工程，歷時或需數個月。列車停駛期間，港鐵將安排接駁巴士，接載乘客來往兩個車站。

調查承認新訊號系統曾出錯 列車險入錯線

另外原定港鐵今年中起，引入新九卡列車，逐步取代舊12卡列車；並起用新訊號系統，計算列車的最大移動間距，保持安全距離行駛，同時加密班次。不過今年5月，港鐵於收車時測試新系統，期間發現系統運作不正常，或導致列車入錯線及入錯車站。港鐵之後宣布暫停引進新系統和9卡新車，9月成立委員會調查。

消息稱，港鐵已收到委員會的調查報告，就報告的技術調查部分，收車期間再做額外測試。據了解新訊號系統原本有項輔助程式，可額外紀錄列車行駛資料，一旦有訊號故障致列車停駛，工程團隊可掌握更多壞車資訊，有助加快修復。

不過據悉調查報告公開一宗事故細節，指輔助程式的運載力不足，短時間內無法同步處理大量資料，當列車不斷加密班次，系統或未能及時調度列車。有次試車事故，列車原定由上水駛往落馬洲，卻因前車駛往羅湖，電腦訊號未及指揮列車，險些入錯線隨前車往羅湖；事故經車長發現，列車改為人手操作，才可準確駛往落馬洲。

據悉調查報告已找出技術解決方案，港鐵擬棄用輔助程式，避免新訊號系統處理過多資訊致「反應過慢」，並杜絕人手控制列車的安全風險。報告強調，新訊號系統對鐵路安全無構成影響。

前九鐵主席、實政圓桌田北辰質疑，港鐵隱瞞事故至今，才於報告公開，批評港鐵公司的政治觸覺低，相信工程團隊或需就事故負責。他相信棄用輔助程式後，一旦日後有列車事故，查找事故成因的時間相對較長，但至少可避免發生試車事故。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚

