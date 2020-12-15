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疫下改在家學習　政界父親點評價？

政治 22:36 2020/12/15

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新冠肺炎已經爆發近一年，香港人亦被迫習慣如何與病毒共存，就連學生也要適應在家學習，暫別群體生活。到底政圈的父親，如何看待在家學習成效？

陳浩濂表示，女兒已習慣網上學習。（陳浩濂Facebook）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂，育有兩名分別就讀高小、初中的女兒。他指女兒喜歡校園生活，但因為疫情持續多時，已經接受及習慣使用Zoom上課，變得更主動回答問題、與同學討論，有更多的互動。

不過，他認為網上學習效率較面授低，所以女兒要花更時間備課，他也特別叮囑女兒，在課堂之間要多作伸展活動，以免太長時間面對電腦。

中小學生能夠習慣網上學習，但幼稚園學生似乎還要其他教材輔助。

施俊輝（右）表示，幼稚園兒童年紀尚小，不宜長時間使用電子屏幕產品。（施俊輝Facebook）

教育局政治助理施俊輝在Facebook分享，與就讀K2女兒在家學習情況，二人並非使用Zoom，而是內附多款小遊戲的「親子學習寶盒」，大玩數學小遊戲，涉及試管、骰子的道具。

施俊輝表示，幼稚園兒童年紀尚小，不宜長時間使用電子屏幕產品，實時網上授課形式的電子學習，並不適用於幼稚園，不過幼稚園可以設計小遊戲，讓兒童寓學習於娛樂。

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撰文 : 傅流螢

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