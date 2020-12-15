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【確診大廈】沙田區單日共增14宗　富豪花園、駿景園、雅景臺、濱景花園等屋苑均上榜

社會 22:55 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

沙田駿景園。(經濟日報資料圖片)

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括9宗輸入個案及89宗本地感染，其中30宗為源頭不明個案，有39宗與其他個案相關病例。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

觀塘區（9）

  • 麗港城 2 座(2宗)
  • 雲漢邨漢柏樓
  • 油麗邨雅麗樓
  • 油美苑潤美閣
  • 樂華北邨達華樓
  • 順天邨天權樓
  • 牛頭角下邨貴亮樓
  • 油麗邨豐麗樓

元朗（4）

  • 元朗柏逸
  • 泰康圍
  • 富達廣場 B 座
  • 朗屏邨喜屏樓

北區（2）

  • 華心邨華冠樓
  • 牽晴間 4 座

西貢（2）

  • 清水灣半島 7 座
  • 寶林邨寶泰樓

油尖旺（6）

  • 天成大廈(3宗)
  • 長豐大廈
  • 統一大廈 A 座
  • 昌明大廈

荃灣（2）

  • 大窩口邨富逸樓
  • 德仁樓 2 期

深水埗（1）

  • 成林大廈

九龍城（9）

  • 都會軒 1 座(4宗)
  • 安和園一期安寧大廈
  • 黃埔花園 9 期百合苑 2 座
  • 常樂邨常樂樓
  • 怡景大廈
  • 紅磡邨紅日樓

葵青（4）

  • 華豐園
  • 葵盛東邨盛富樓
  • 葵盛西邨 8 座
  • 美景花園 6 座

沙田（14）

  • 沙田廣埸金星閣
  • 乙明邨明恩樓
  • 美城苑貴城閣
  • 新翠邨新月樓
  • 錦英苑錦順閣
  • 沙田第一城 1 座
  • 富嘉花園 3 座(2宗)
  • 駿景園第 10 座
  • 富豪花園雅仕閣
  • 濱景花園 1 座
  • 雅景臺 3 座
  • 錦英苑錦良閣
  • 豐盛苑華盛閣

中西區（4）

  • 均益大廈 2 期 D 座(2宗)
  • 福陞閣(2宗)

東區（5）

  • 灣景園
  • 康東邨康瑞樓
  • 海景樓
  • 東濤苑曉濤閣
  • 興漢大廈

大埔（11）

  • 南坑村
  • 順景樓
  • 豐年樓(5宗)
  • 錦山路
  • 逸瓏灣 I16 座
  • 儲金閣
  • 運頭塘邨運來樓

黃大仙（12）

  • 東頭（二）邨貴東樓(2宗)
  • 彩虹邨金華樓(3宗)
  • 星河明居 D 座
  • 東頭（二）邨祥東樓
  • 瓊山苑瓊瑋閣(2宗)
  • 彩雲邨瓊宮樓
  • 彩雲邨明麗樓(2宗)

酒店（2）

  • 三角洲酒店
  • 華麗都會酒店

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

衞生防護中心 酒店 疫情 新冠肺炎疫情

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