【確診大廈】沙田區單日共增14宗 富豪花園、駿景園、雅景臺、濱景花園等屋苑均上榜
社會 22:55 2020/12/15
本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括9宗輸入個案及89宗本地感染，其中30宗為源頭不明個案，有39宗與其他個案相關病例。
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
觀塘區（9）
- 麗港城 2 座(2宗)
- 雲漢邨漢柏樓
- 油麗邨雅麗樓
- 油美苑潤美閣
- 樂華北邨達華樓
- 順天邨天權樓
- 牛頭角下邨貴亮樓
- 油麗邨豐麗樓
元朗（4）
- 元朗柏逸
- 泰康圍
- 富達廣場 B 座
- 朗屏邨喜屏樓
北區（2）
- 華心邨華冠樓
- 牽晴間 4 座
西貢（2）
- 清水灣半島 7 座
- 寶林邨寶泰樓
油尖旺（6）
- 天成大廈(3宗)
- 長豐大廈
- 統一大廈 A 座
- 昌明大廈
荃灣（2）
- 大窩口邨富逸樓
- 德仁樓 2 期
深水埗（1）
- 成林大廈
九龍城（9）
- 都會軒 1 座(4宗)
- 安和園一期安寧大廈
- 黃埔花園 9 期百合苑 2 座
- 常樂邨常樂樓
- 怡景大廈
- 紅磡邨紅日樓
葵青（4）
- 華豐園
- 葵盛東邨盛富樓
- 葵盛西邨 8 座
- 美景花園 6 座
沙田（14）
- 沙田廣埸金星閣
- 乙明邨明恩樓
- 美城苑貴城閣
- 新翠邨新月樓
- 錦英苑錦順閣
- 沙田第一城 1 座
- 富嘉花園 3 座(2宗)
- 駿景園第 10 座
- 富豪花園雅仕閣
- 濱景花園 1 座
- 雅景臺 3 座
- 錦英苑錦良閣
- 豐盛苑華盛閣
中西區（4）
- 均益大廈 2 期 D 座(2宗)
- 福陞閣(2宗)
東區（5）
- 灣景園
- 康東邨康瑞樓
- 海景樓
- 東濤苑曉濤閣
- 興漢大廈
大埔（11）
- 南坑村
- 順景樓
- 豐年樓(5宗)
- 錦山路
- 逸瓏灣 I16 座
- 儲金閣
- 運頭塘邨運來樓
黃大仙（12）
- 東頭（二）邨貴東樓(2宗)
- 彩虹邨金華樓(3宗)
- 星河明居 D 座
- 東頭（二）邨祥東樓
- 瓊山苑瓊瑋閣(2宗)
- 彩雲邨瓊宮樓
- 彩雲邨明麗樓(2宗)
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記者：洪芷晴