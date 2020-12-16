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【2020聖誕節】8度海逸酒店冬至盆菜網上訂購82折　首推聖誕外賣自取套餐$2,188起【內附訂購連結】

休閒消費 11:05 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

8度海逸酒店推出的喜慶盆菜，有4位、6位及10位用。（酒店提供）

受疫情影響，酒店及食肆等也推出聖誕外賣餐應市。8度海逸酒店由即日起至明年1月3日會推出聖誕外賣自取套餐及喜慶盆菜，於酒店eShop訂購更可享多項優惠，讓食客可以與家人留家歡渡冬至及聖誕。

酒店推出聖誕特色全隻火雞，$788。（酒店提供）

聖誕外賣自取套餐

聖誕外賣自取套餐有6位用及10位用兩款，另可加購全隻聖誕特色火雞（$788)。

  • 6位用套餐$2,188︰包括田園沙律、芒果大蝦沙律、煙三文魚、肉醬意大利粉、瑞士汁雞翼、燒火雞配金巴利汁 (半隻) 、意式番茄醬肉丸、芒果拿破崙及聖誕朱古力樹頭蛋糕
  • 10位用套餐$3,888︰包括田園沙律、龍蝦沙律、日式慢煮磯燒鮑魚、意大利風乾火腿、黑松露醬蘑菇長通粉、紅酒燴牛尾、普羅旺斯燉菜、燒火雞配金巴利汁（半隻）、芒果拿破崙、聖誕朱古力樹頭蛋糕及果汁啫喱

訂購網址︰https://bit.ly/37Qna4G

聖誕外賣自取套餐，包括有具節日氣氛的聖誕朱古力樹頭蛋糕。（酒店提供）

冬至盆菜 

酒店推出的喜慶盆菜向來大受好評，合共多達16款材料，分別有4位用（$893）、6位用（$1,221）及8位用（$1,631）3種分量，於酒店eShop訂購盆菜更可享高達82折優惠。

訂購網址︰http://bit.ly/2NUcR6F

8度海逸酒店
地址︰土瓜灣九龍城道199號

記者︰黃依情

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