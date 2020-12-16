【2020聖誕節】8度海逸酒店冬至盆菜網上訂購82折 首推聖誕外賣自取套餐$2,188起【內附訂購連結】
休閒消費 11:05 2020/12/16
受疫情影響，酒店及食肆等也推出聖誕外賣餐應市。8度海逸酒店由即日起至明年1月3日會推出聖誕外賣自取套餐及喜慶盆菜，於酒店eShop訂購更可享多項優惠，讓食客可以與家人留家歡渡冬至及聖誕。
聖誕外賣自取套餐
聖誕外賣自取套餐有6位用及10位用兩款，另可加購全隻聖誕特色火雞（$788)。
- 6位用套餐$2,188︰包括田園沙律、芒果大蝦沙律、煙三文魚、肉醬意大利粉、瑞士汁雞翼、燒火雞配金巴利汁 (半隻) 、意式番茄醬肉丸、芒果拿破崙及聖誕朱古力樹頭蛋糕
- 10位用套餐$3,888︰包括田園沙律、龍蝦沙律、日式慢煮磯燒鮑魚、意大利風乾火腿、黑松露醬蘑菇長通粉、紅酒燴牛尾、普羅旺斯燉菜、燒火雞配金巴利汁（半隻）、芒果拿破崙、聖誕朱古力樹頭蛋糕及果汁啫喱
冬至盆菜
酒店推出的喜慶盆菜向來大受好評，合共多達16款材料，分別有4位用（$893）、6位用（$1,221）及8位用（$1,631）3種分量，於酒店eShop訂購盆菜更可享高達82折優惠。
8度海逸酒店
地址︰土瓜灣九龍城道199號
記者︰黃依情