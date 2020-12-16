  • 16°C
香港時間 : 20201216日 (三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港愛情故事x踩過界II】梁証嘉與太太青梅竹馬恩愛如昔　靠一件事令夫妻相處和睦

娛樂 12:01 2020/12/16

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

TVB劇《香港愛情故事》的莫少霞和陳漢聲經不起歲月磨蝕感情轉淡，飾演少年版陳漢聲的梁証嘉分享愛情保鮮法。

在《愛‧回家之開心速遞》演靚仔律師TT的梁証嘉，最近有參演作品《香港愛情故事》、《踩過界II》同時推出，而且角色都一改《愛‧回家之開心速遞》TT的斯文形象，展現梁証嘉多方面的演技，令觀眾耳目一新。

在《香港愛情故事》 的莫少霞（龔慈恩飾）和陳漢聲（白彪飾）從甜蜜情侶變成怨偶，令人婉惜。於《香港愛情故事》演年青版陳漢聲的梁証嘉，現實中與太太相戀多年仍恩愛如昔，梁証嘉接受TOPick訪問時大方分享愛情保鮮法。

此外，梁証嘉又於《踩過界II》飾演患有強逼型人格障礙的陸偉圖，演繹角色時甚有難度，他細訴如何掌握角色。

【開心速遞】長情梁証嘉與太太青梅竹馬　愛妻號最在乎妻子感受【有片】

  • （TVB截圖）
  • （TVB截圖）
  • （TVB截圖）
  • （TVB截圖）
  • （TVB截圖）

《踩過界II》角色具挑戰

對於《踩過界II》的演出，梁証嘉指：「這角色與以往的有很大分別，其造型要做到很整齊、很企理，這要很多謝監製和導演幫我於外觀上做了很多功夫。」

他又謂：「角色的性格其實主要是羅蘭姐對我的控制慾，令我對老婆都產生同樣的控制慾，所以變相令性格突然之間起伏很大，是個很有挑戰的角色。」

【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《香港愛情故事》演「大聲公」

另外，梁証嘉於《香港愛情故事》中飾演年青版「大聲公」陳漢聲。

在演出時常要聲大夾惡，梁証嘉稱：「當時我都沒想過要如何照顧自己的喉嚨，因為彪哥有時大聲說話便會有很自然的破音，所以在真正拍攝時，喉嚨有少許乾乾地的我反而還會清清喉嚨，感覺更自然。反而我覺得彪哥的酒窩是最難演，所以我需要刻意chok他的酒窩出來。」

（曾有為 攝）

良好溝通維繫夫妻關係

劇情講述莫少霞和陳漢聲本來是對甜蜜戀人，成為夫妻經歲月磨蝕後感情轉淡甚至互相埋怨。現實中的梁証嘉與陳漢聲完全不同，是位暖男愛妻號。

他與太太自中學時已認識及相戀，可說是對青梅竹馬的戀人。長情的他談與太太的相處之道：「我們的相處很簡單，可能因喜好與口味很相似，因此所有事都來得很自然。」

談到愛情保鮮的方法，他認為：「溝通比較重要，就算大家意見不同，只要一起商量，總會取得中間的平衡點。有空的時候可以煮一些特別的食物，或買些小禮物氹對方開心。」

（梁証嘉IG圖片）

梁証嘉為自家頻道拍片

梁証嘉其中一個深入民心的角色就是《愛．回家之開心速遞》的TT，他透露角色的近況：「通告一直在更新，我也希望能拍多些，所以借這機會跟大家分享，自己都跟喜歡天梯的觀眾一樣很想出來多點。現在暫時都是以家庭戲為主，未知各位觀眾有沒有感情線提議。」

拍劇外，梁証嘉正忙於為其自家頻道拍影片：「介紹香港玩及吃的地方，經過之前的磋商階段後，現時終於可以實行，希望拍攝數集存貨後再分享。」

記者：梁樂欣

相關文章

【開心速遞】長情梁証嘉與太太青梅竹馬　愛妻號最在乎妻子感受【有片】
18:41 2019/08/23
【開心速遞】長情梁証嘉與太太青梅竹馬　愛妻號最在乎妻子感受【有片】
【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
12:32 2020/05/10
【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
【踩過界IIx開心速遞】苦練越南口音與羅蘭鬥戲　趙希洛為當演員棄碩士學位【有片】
12:23 2020/12/15
【踩過界IIx開心速遞】苦練越南口音與羅蘭鬥戲　趙希洛為當演員棄碩士學位【有片】
梁証嘉 娛樂人物職業 演員 香港愛情故事 踩過界 開心速遞 家庭關係 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
10:36 2020/12/15
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目
14:56 2020/12/15
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目