【香港愛情故事x踩過界II】梁証嘉與太太青梅竹馬恩愛如昔　靠一件事令夫妻相處和睦

▲ TVB劇《香港愛情故事》的莫少霞和陳漢聲經不起歲月磨蝕感情轉淡，飾演少年版陳漢聲的梁証嘉分享愛情保鮮法。

在《愛‧回家之開心速遞》演靚仔律師TT的梁証嘉，最近有參演作品《香港愛情故事》、《踩過界II》同時推出，而且角色都一改《愛‧回家之開心速遞》TT的斯文形象，展現梁証嘉多方面的演技，令觀眾耳目一新。

在《香港愛情故事》 的莫少霞（龔慈恩飾）和陳漢聲（白彪飾）從甜蜜情侶變成怨偶，令人婉惜。於《香港愛情故事》演年青版陳漢聲的梁証嘉，現實中與太太相戀多年仍恩愛如昔，梁証嘉接受TOPick訪問時大方分享愛情保鮮法。

此外，梁証嘉又於《踩過界II》飾演患有強逼型人格障礙的陸偉圖，演繹角色時甚有難度，他細訴如何掌握角色。

【開心速遞】長情梁証嘉與太太青梅竹馬 愛妻號最在乎妻子感受【有片】

▲ （TVB截圖）

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《踩過界II》角色具挑戰

對於《踩過界II》的演出，梁証嘉指：「這角色與以往的有很大分別，其造型要做到很整齊、很企理，這要很多謝監製和導演幫我於外觀上做了很多功夫。」

他又謂：「角色的性格其實主要是羅蘭姐對我的控制慾，令我對老婆都產生同樣的控制慾，所以變相令性格突然之間起伏很大，是個很有挑戰的角色。」

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《香港愛情故事》演「大聲公」

另外，梁証嘉於《香港愛情故事》中飾演年青版「大聲公」陳漢聲。

在演出時常要聲大夾惡，梁証嘉稱：「當時我都沒想過要如何照顧自己的喉嚨，因為彪哥有時大聲說話便會有很自然的破音，所以在真正拍攝時，喉嚨有少許乾乾地的我反而還會清清喉嚨，感覺更自然。反而我覺得彪哥的酒窩是最難演，所以我需要刻意chok他的酒窩出來。」

▲ （曾有為 攝）

良好溝通維繫夫妻關係

劇情講述莫少霞和陳漢聲本來是對甜蜜戀人，成為夫妻經歲月磨蝕後感情轉淡甚至互相埋怨。現實中的梁証嘉與陳漢聲完全不同，是位暖男愛妻號。

他與太太自中學時已認識及相戀，可說是對青梅竹馬的戀人。長情的他談與太太的相處之道：「我們的相處很簡單，可能因喜好與口味很相似，因此所有事都來得很自然。」

談到愛情保鮮的方法，他認為：「溝通比較重要，就算大家意見不同，只要一起商量，總會取得中間的平衡點。有空的時候可以煮一些特別的食物，或買些小禮物氹對方開心。」

▲ （梁証嘉IG圖片）

梁証嘉為自家頻道拍片

梁証嘉其中一個深入民心的角色就是《愛．回家之開心速遞》的TT，他透露角色的近況：「通告一直在更新，我也希望能拍多些，所以借這機會跟大家分享，自己都跟喜歡天梯的觀眾一樣很想出來多點。現在暫時都是以家庭戲為主，未知各位觀眾有沒有感情線提議。」

拍劇外，梁証嘉正忙於為其自家頻道拍影片：「介紹香港玩及吃的地方，經過之前的磋商階段後，現時終於可以實行，希望拍攝數集存貨後再分享。」

記者：梁樂欣