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【我的富豪男友】陳庭欣疑被「閨密」搶男友　Toby回應緋聞宣示主權地位

娛樂 10:21 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

陳庭欣疑被「閨密」搶男友。

港姐陳庭欣（Toby）跟彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖兩年多，不過富貴男友Benny一向桃花旺，早前更傳出跟TVB藝員謝可逸女友方潔盈（Jathy）有染，Jathy更打算要Benny「食死貓」，而日前有傳又揭陳庭欣男友Benny另一緋聞。

昨日有報道指出，陳庭欣為幫男友Benny的公司宣傳，常請身邊好友到男友經營的公司打卡製造人氣，亦會介紹模特兒好友給Benny認識。

【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人

陳庭欣與男友Benny經常出雙入對。（取自IG）

Toby疑引小三入室

可是今年初，有指Toby介紹自己好友蔡佩賢（Kitty）到Benny位於大角咀的酒吧做宣傳，結果引狼入室，Benny被指跟Kitty朝夕相對，更瞞着Toby在酒吧中私會。

報導指Toby曾兩度撞破男友疑似出軌，致跟閨密Kitty反目收場，不過在人前則繼續跟Benny晒恩愛，早前Toby曾在IG留言：「不要生氣要爭氣，不要看破要突破，不要嫉妒要欣賞，不要拖延要積極，不要心動要行動。」就被網民指疑為男友偷食而訴苦。

【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人

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陳庭欣被傳媒問起男友搭上Kitty一事，沒有直接否認，稱報導有真有假，Toby指唯一不實是自己跟Kitty不是好友，只是有共同朋友，更指聽聞對方不是正經女子，不想跟她拉上關係，更指不希望「近朱者赤，近墨者黑。」

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【武漢肺炎】陳庭欣男友賣口罩被顧客投訴　Toby《東張西望》低頭向市民道歉

事件中的疑似第三者Kitty，現時33歲，有指Kitty本身有固定男友，並同賦同居多年，Kitty前曾任職化妝師，後加入模特兒公司，曾客串電影《喜愛夜蒲2》，又拍過TVB劇《多功能老婆》，她又多次擔任曹星如拳賽的Ring Girl。

至於陳庭欣男友Benny亦緋聞甚多，去年曾疑似跟一名叫阿Yu的女子交往，更曾人貼大字報斥責「狗男女」兼「世紀大賤男」；Benny又傳跟落選港姐陳潔玲有私情等。

早前又爆出醫學美容公司CEO方潔盈（Jathy），曾與Benny有一段情，更傳出女方疑懷孕想逼男方「食死貓」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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