【黑市賣卵】賣卵黑業入侵大學校園　憑長相學歷定價靚女高材生最高賺9萬

▲ 近日內地大學校園出現有償賣卵廣告。

為了賺取外快，有女生不惜走違法捷徑。近日中國多間大學的女廁門上出現「高薪兼職」賣卵廣告，價格與身高、長相、學歷等掛鉤，由2萬至8萬人民幣（約2.3萬至9.4萬港元）不等，更強調「不耽誤學習、無色情、無風險」，又稱8至12天就可完事。

賺快錢作招徠

綜合中國媒體報道，多間大學女廁門上，都貼上寫有「高薪兼職」廣告，包括「招兼職生，月賺1-5萬」、「高薪兼職 8-12天 1-5萬」、「兼職 2-8萬 不耽誤學習 無色情」等，事實上，這類所謂兼職，就是有償賣卵。

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廣告中的聯繫方式，就是賣卵中介的負責人，他們通過美化賣卵行為，稱這是幫助不孕不育的家庭，並以賺快錢引誘女大學生加入。有中介負責人透露，「捐卵」與代孕不同，代孕者最好有生育經驗，而捐卵則先進行血型和超聲波檢查，確定可以捐卵後，就會進行配對，一般10天就可以收錢。

按長相學歷定價

女方的條件，包括學業成績、就讀學校、學歷、身高、體重、籍貫等愈好，價格就愈高。若是學歷不高、長相、身高一般，價格為1至2萬元人民幣（約1.2萬至2.3萬港元）；若是就讀重點學校，加上長相身高不錯，就需要面試，成功配對價格可高達4萬人民幣（4.7萬港元）以上，中介也能賺到5000元佣金。

中介又強調，目前的試管技術成熟，取卵會安排在正規醫院進行，毋須身體接觸，不會有感染或後遺症。他又指，有不少女大學生已參與賣卵，而這在中國屬「灰色行業」，永遠是「餓死膽小的，撐死膽大的。

取完卵就付款，沒風險的。現在年輕人開支大，女人花錢的地方多，有人也為還債而賣卵。

賣卵風險

不過，事實上，為期10天的取卵過程並非完全安全，賣卵者需每天到醫院打促排卵針，過往曾有杭州女生為了賺1萬元，過度注射排卵藥物，出現呼吸困難、卵巢異常增大等併發症，肚子更脹得像懷孕7、8個月，一度出現生命危險。

廣東省婦幼保健院生殖科中醫主任醫生劉穎指，黑市賣卵會對女性身體帶來傷害，若取卵技術不當，或會導致盆腔感染，影響日後生育。促排卵藥物亦可能造成卵巢過度刺激綜合症，嚴重會致命。

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責任編輯：王明芳