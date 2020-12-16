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【新冠疫苗】陳肇始稱不排除由私家醫生或設社區疫苗注射中心　為市民接種疫苗

社會 10:26 2020/12/16

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食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，首批的新冠疫苗亦最快於下月抵港，立法會今日（16日）召開衞生事務委員會特別會議，討論 2019冠狀病毒病疫苗的採購和接種及其他防疫措施，多名議員就有關議題向食物及衞生局局長陳肇始提出發問。

陳肇始回覆立法會議員劉國勳時表示，科興控股（香港）有限公司（科興）及BioNTech的疫苗將分別最快明年一月抵港及分批到港，首批疫苗將會優先予醫護人員、長者及長期病患者等人士接種，有關人士約300萬人，佔全港人口約39％。她指，不同人士接種疫苗方面亦會有不同安排，因不同疫苗的儲藏方面的考慮，部分疫苗的儲存温度與一般疫苗相若，或會安排私家醫生幫忙接種；若部分疫苗儲存温度需達零下70度，安排上需要更多中央統籌，不排除會設立社區疫苗注射中心，為市民接種疫苗。

她在回覆梁美芬議員時亦強調，現時將會購入的疫苗是緊急註冊機制，故所有疫苗接種計劃會由政府負責。她稱，當局正計劃部分疫苗或可交由私家醫生幫忙接種，但仍要視乎整個不同疫苗的需要及處理方法，重申疫苗在非正常註冊情況下，私家醫生不可購買疫苗。

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記者：郭詩詩

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