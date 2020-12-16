【新冠肺炎】新增27間食肆曾有確診者到訪 患者足跡遍佈大型商場及各區街市
本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增98宗確診個案，其中30宗為源頭不明個案。衛生防護中心昨晚新增確診者行蹤，新增27間餐廳有確診者到訪，另外患者足跡遍佈港九新界各區街市、大型商場。
根據衞生防護中心資料，新增名單如下：（地區、報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期、個案編號）：
沙田 偉華中心 炑八韓烤 01/12/2020 #7270
沙田 連城廣場 米線陣02/12/2020#7184
沙田 美林商場 海港燒鵝海鮮酒家05/12/2020#6892
沙田 恆安街市 鼎鋮小食05/12/2020#6993
沙田 京瑞廣場1期 沙田友冰室06/12/2020#7101
元朗 形點 II 鴻星中菜03/12/2020#7096
元朗 光華中心 華星冰室05/12/2020#7184
荃灣 中染大廈 正和軒 - 同仁四季02/12/2020#7137
荃灣 悅來坊 尚點小籠包.上海菜館05/12/2020#7096
荃灣 昌泰大廈 亞玉豆腐花05/12/2020#7418
荃灣大鴻輝（荃灣）中心 Magic Touch07/12/2020#7289
葵青 葵涌廣場 大家樂07/12/2020#7149
大埔 廣福商場 明星海鮮酒家06/12/2020#7155
大埔 大埔超級城 翠園07/12/2020#7155
北區 愛民廣場 百份百餐廳07/12/2020#7013
黃大仙 越秀廣場 長盈海鮮酒家07/12/2020#7064
觀塘 大本型 Grove Café05/12/2020#7189
九龍城 太子道西354號 湖南少奶04/12/2020#7142
九龍城 帝庭軒購物商場 海港酒家05/12/2020#7013
油尖旺 兆萬中心 Yadllie Plate04/12/2020#7012
油尖旺 康僑大廈 七福神和食亭04/12/2020#7096
油尖旺 彌敦道594-596號 紅茶冰室04/12/2020#7189
油尖旺 奧海城2期 蕃滿門05/12/2020#7096
油尖旺 白加士街66 號 太興08/12/2020#7235
深水埗 恒寧閣 黃金冰室05/12/2020#7189
灣仔 港鐵銅鑼灣站 Petit Pret03/12/2020#6972
離島 大圍坑村 逸東海景燒烤場04/12/2020#7009
街市：
屯門新墟街市04/12/2020#7073
沙田隆亨街市04/12/2020#5909， 6778， 6779， 7286
荃灣楊屋道市政大廈04/12/2020#6509， 6860， 7006
深水埗南昌薈街市05/12/2020#7279
葵青榮芳街街市07/12/2020#7149
葵青長康邨第二街市08/12/2020#7289
大型商場、商廈：
中西區 環球大廈 01/12/2020 #6546
灣仔 中環廣場 01/12/2020 #6623
觀塘德福廣場1期01/12/2020#6313， 6866
油尖旺 恆生旺角大廈01/12/2020#6540， 6672
沙田好運中心03/12/2020#5813， 6016， 6892， 6934
觀塘秀茂坪商場03/12/2020#6156， 6296， 6955， 7118
沙田美林商場04/12/2020#6892
油尖旺東亞銀行旺角大廈04/12/2020#7142
深水埗栢裕工業中心04/12/2020#7189
灣仔希慎廣場04/12/2020#5426， 5895， 7096
觀塘APM 04/12/2020#5556， 6067， 6914， 7307
沙田新港城中心（4期）04/12/2020#6588， 6967， 7268
觀塘泓富廣場04/12/2020#6786， 6904
中西區金日集團中心04/12/2020#6792， 6881， 6962
沙田恆安商場04/12/2020#6967， 6993
離島富東廣場05/12/2020#7153
沙田新城市中央廣場06/12/2020#6993
離島逸東商場06/12/2020#7009
沙田沙角商場06/12/2020#7101
九龍城黃埔天地時尚坊06/12/2020#7141
葵青大窩口商場08/12/2020#7177
葵青美華工業大廈9/12/20202#7291
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責任編輯：楊宛茜