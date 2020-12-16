【動物研究】 城大學者發現袋鼠能有意識地與人類溝通　被食物吸引時用眼神與人類示意

▲ 城大學者公布一項有關袋鼠的研究。（資料圖片）

香港城市大學（城大）科學家率領的研究團隊發現，不屬於家畜類的袋鼠能有意識地與人類溝通，這項發現推翻了人們認為只有狗、馬或羊等家畜才有類似行為的固有想法，亦顯示人類以前低估了動物對人類作出有意識溝通的潛力。

有關研究計劃由城大賽馬會動物醫學及生命科學院動物行為及福利副教授Alan McElligott博士領導，合作的海外大學包括英國羅漢普頓大學及澳洲悉尼大學。計劃以在澳洲三個地點的袋鼠為對象，研究發現當袋鼠被食物吸引，會用眼神與人類溝通，而非自行嘗試打開食物盒，這與家畜未能解決問題時的表現一致。

固定凝視及交替凝視均屬指示的方式，通常被視為人類及非靈長類動物用作指示的相類行為，以吸引其他觀察者注意某一物件。這種溝通方式屬於有計劃的意識行為。

▲ 袋鼠交替凝視裝有食物的透明盒及旁邊的人類。

同時研究亦發現，在11隻試驗的袋鼠中，有10隻會主動凝視把食物放在盒內的人，希望藉此取得食物，另外其中9隻會交替凝視食物盒和人，屬於更高層次的溝通方式。

McElligott博士指出是次研究發現，動物可以互相學習溝通方式，而凝望人類以取得食物的行為並不局限於家畜。事實上，袋鼠的表現跟接受相同試驗的狗、馬以至羊的行為非常相似。研究結果亦印證了群體動物在作出人類指示行為方面，讓同種動物產生視覺刺激反應的特定條件，可能比該類動物是否屬於家畜更重要。

McElligott博士形容是次研究有突破性發現，顯示人類以前低估了動物對人類作出有意識溝通的潛力。袋鼠是有袋動物中首先接受這類研究的，所得結果令人鼓舞，將促進對非家畜的認知研究。若能對一物種的行為有更全面了解，將有助改善其福祉。下一階段有關袋鼠的研究，將觀察牠們互動時的眼神和行為，例如頭部方向及四肢動作，再檢視牠們與人類互動時有否類似動作。

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記者：伍瑋瑋



