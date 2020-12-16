「好氣Fun」年度壓軸大抽獎 贏走過萬元獎品

「好氣Fun」年度壓軸大抽獎 隨時贏走過萬元獎品

就到聖誕，大家最想收到甚麼聖誕禮物？潮流電子產品如智能手機、平板電腦？抑或一張舒適的按摩椅，可以放工回家嘆一嘆？還是一部空氣清新機，確保家中空氣維持清新？現在，這些願望都可成真，因為煤氣公司舉辦了「全城人人都Fun大抽獎」，過萬元獎品隨時拎返屋企！

今個12月，煤氣公司為大家帶來好氣氛，舉辦年度壓軸的「全城人人都Fun大抽獎」，實行人人有獎，永不落空。即日起至2021年1月4日，「好氣Fun」會員只需在「全城人人都Fun大抽獎」網站作簡單登記，即可參加大抽獎，於「好氣Fun」網上換購平台，更可獲得額外的抽獎機會，隨時贏走OTO - GRACE 按摩椅、最新智能手機、Dyson三合一風扇暖風空氣清新機、最新平板電腦等豐富禮品，過一個快樂聖誕。

買得愈多抽獎愈多

「好氣Fun」會員參加抽獎有兩個方法，第一個方法是前往www.towngasfun.com/promo/luckydraw2020 登記，即可參加「會員幸運扭蛋樂」遊戲，贏取高達100次的抽獎機會。第二個方法是在活動期間，於「好氣Fun」網上換購平台消費滿$100港元或以上（消費金額以單一訂單及實際付款金額計算），即可自動參加抽獎，多買多抽，次數不限。

新會員享$50迎新獎賞

「好氣Fun」是煤氣公司今年推出的會員計劃及網上換購平台，務求全方位照顧會員的衣、食、住、行所需，會員可在此選購大量比市價便宜的商品，並不時有優惠推出。會員可透過繳付煤氣費用及於煤氣公司各零售點的消費$1賺1分，以積分加優惠價換購超值商品。即日起，新登記會員就可享首次購物優惠，只需於購物時輸入折扣碼「TGF50NEW」，全單即減$50港元！



*TOPick讀者在登記會員時輸入推廣碼「topick500」，更可享額外500分**，憑分可換購多款不同商品，盡享購物樂趣。

「全城人人都Fun大抽獎」詳情

活動網站︰www.towngasfun.com/promo/luckydraw2020

活動日期：2020年12月1日至 2021年1月4日

抽獎日期︰2021年 1月12日

抽獎結果於 2021年1月15日在「英文虎報」、「星島日報」、活動網站、「好氣Fun」網站及「好氣Fun」 Facebook專頁公布

（資料由客戶提供）