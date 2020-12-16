【新冠肺炎】多名議員質疑港府不再推全民檢測　陳肇始：若沒禁足令配合難消滅病毒

▲ 食物及衞生局局長陣肇始。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，首批的新冠疫苗亦最快於下月抵港，立法會今日（16日）召開衞生事務委員會特別會議，討論 2019冠狀病毒病疫苗的採購和接種及其他防疫措施，多名議員就有關議題向食物及衞生局局長陳肇始提出發問。

李慧琼議員於會上表示，港府現時的政策是「回應式」，當大廈有確診個案時才發出強制檢測令，質疑確診個案已遍布全港，而社區上仍有不少隱性傳播鏈，為何政府不推行全民強制檢測。陳肇始回覆指，現時大廈有小型爆發時當局已立即處理，如市民有需要做檢測時亦可以到普通科門診領取檢測瓶，或到流動採樣亭作檢測，由11月15日至今已完成逾94萬個檢測，陽性比率是0.19，當局亦會視乎情疫調整策略。

葛珮帆議員及葉劉淑儀議員同樣問及為何不作全民檢測，以盡快通關及恢復經濟，陳肇始回覆時指，她又指，根據上次推行全民自願檢測的經驗，尋找到陽性的個案相對較少。她強調防疫抗疫要以科學為本，若實施全民強制檢測，若沒有禁足令的配合，而市民繼續進行社交活動，是消滅不到病毒，專家顧問亦一致不支持有關做法。

政府專家顧問、中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌指，本港約有750萬人，若要進行全民強制檢測，或須停頓數星期，關注公眾及企業是否能夠接受。他又指，全民檢測非做一次就可完全清除病毒，故建議集中為高危群組及地區做檢測。

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記者：郭詩詩