【瘦身謬誤】聲稱可減脂肪吸收孰真孰假？　營養師拆解瘦身產品成分及功效

▲ 註冊營養師周詠苑指出，瘦身產品上各個成分及含量，未能確實是否有所聲稱的作用。

Judy在WhatsApp傳來一個網址，內容是一款瘦身產品的宣傳介紹，我以「掩眼」的表情符號回應她說︰「已好一段時間沒被問起這類瘦身產品，我還以為現已不再流行。」

Judy隨即追問︰「這產品說可燃燒深層脂肪、加快新陳代謝、減少脂肪吸收……」她似乎已將產品聲稱的效用背得滾瓜爛熟。

我不忍對她當頭棒喝，婉轉地對她說︰「如果單單服食一種減肥產品就能成功瘦下來，這產品必定是當今最偉大的發明吧！」

她仍不死心︰「我明白不可單單依靠它瘦身……但你也知我跟餐單期間，偶爾也會放肆破戒，如果配合這產品，會否更有效？」

不等於瘦身效用有認證

看來，我要認真解釋一下︰「對於瘦身產品，我們最關注的，是其效用性及安全性。這類產品並非處方藥物，毋須受「食品及藥物管理局」（FDA）認證，製造商只需自行承擔，確保產品的安全性，以及標籤資料的真確性，為消費者作出保障。雖然這產品聲稱有多個國家機構『認可』，卻只能理解是其衞生及安全方面獲得認可，並非指瘦身效用上獲得認證。」

▲ 註冊營養師周詠苑指出，瘦身產品一般少有臨床研究，真實測試它在人體上的瘦身成效。（iStock圖片）

瘦身產品一般少有臨床研究，真實測試它在人體上的瘦身成效；產品上的宣傳，多只誇大它所含的個別成分，在實驗室或動物研究上所推斷的作用。

藤黃果

以藤黃果為例，它是常見的瘦身產品成分，科學研究並沒有一致性結論，證實它有瘦身功效；少數指出藤黃果有正面效用的研究，當中顯示服食藤黃果的測試組別，所減去的體重只多一至兩磅。藤黃果的成分HCA（羥基檸檬酸），會抑制身體一種刺激脂肪製造的酵素，但在人體所需要的分量未經肯定，亦未知產品的HCA含量，就被誇大成可預防身體脂肪積聚，效果存疑。

咖啡因

咖啡因、纖維、益生菌、甲殼素等，亦是常見的產品成分，咖啡因可刺激中樞神經，令人心跳增加，卻被標榜成可提升新陳代謝；另一方面，咖啡因雖可抑制食慾，讓人減少食量，但咖啡因具刺激性，不宜過量攝取。

纖維

纖維在腸道內有助延長飽肚感，亦可促進腸道內益生菌的增生，有益腸道健康，促進排便，或令人有輕磅的假象；而且，個別產品所含的纖維量及益生菌數量，是否足以有效改善腸道健康，亦是未能確實。

甲殼素

甲殼素在化學實驗上，會與脂肪分子結合，產品上就聲稱甲殼素可阻隔脂肪吸收，並將脂肪排出體外；事實上，甲殼素只阻隔食物中一小部分脂肪，若誤以為甲殼素可完全阻隔脂肪，飲食上可盡情放任，不能達到瘦身目的之餘，甚至可能有反效果。

▲ 註冊營養師周詠苑表示，適量運動可燃燒脂肪、提升新陳代謝，相對服食藥物或產品，絕對更有效、安全且持久。（iStock圖片）

總括而言，產品上各個成分及含量，未能確實是否有所聲稱的作用。要減少脂肪吸收，飲食上就是要減少進食高脂肪、高熱量的食物，並多配搭高纖食物，可增加飽肚感，亦有益腸道健康；適量運動可燃燒脂肪、提升新陳代謝，相對服食藥物或產品，絕對更有效、安全且持久。

瘦身，並沒捷徑。

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）