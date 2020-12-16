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民政局稱停發12月3日後的區議員酬金津貼　許智峯：政治打壓凌駕法律及程序

社會 19:03 2020/12/16

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許智峯短期內未必回港。（資料圖片）

立法會前議員許智峯月初宣布「流亡」及離開香港，現時於英國逗留，但仍未辭去中西區區議員職務。民政事務局今（16日）表示，有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的區議員酬金、津貼和開支償還款額，對許智峯的不負責任行為深表遺憾。

發言人稱，民政事務總署制定了《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，為區議員提供明確守則。所有區議員均須遵從《指引》，確保公帑得以善用。區議員使用公帑時，亦須遵守公開、公平和問責的原則。所有申領的開支償還款額必須用以支付執行區議會職務。

因應許智峯12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，考慮有關因素後，民政事務局認為有需要暫停發放許智峯12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合《指引》及公帑得以妥善運用。

許智峯在社交網站回應，指停止發放酬津完全沒有法律基礎，亦繞過區議會的既定程序，是破壞政府的行政秩序。他又指，接收區議員酬津的匯豐銀行戶口，自流亡後被凍結，所以一直未有收取過分毫酬津，認為民政局的聲明屬政治表態，而且在區議員任內停發酬津會影響服務，批評港府做法是不顧市民利益，強調其辦事處從未停止運作。

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責任編輯：吳卓峰

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