許智峯已宣布流亡離港　民政局稱停發12月3日後的區議員酬金津貼

▲ 許智峯短期內未必回港。（資料圖片）

立法會前議員許智峯月初宣布「流亡」及離開香港，現時於英國逗留，但仍未辭去中西區區議員職務。民政事務局今（16日）表示，有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的區議員酬金、津貼和開支償還款額，對許智峯的不負責任行為深表遺憾。

發言人稱，民政事務總署制定了《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，為區議員提供明確守則。所有區議員均須遵從《指引》，確保公帑得以善用。區議員使用公帑時，亦須遵守公開、公平和問責的原則。所有申領的開支償還款額必須用以支付執行區議會職務。



因應許智峯12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，考慮有關因素後，民政事務局認為有需要暫停發放許智峯12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合《指引》及公帑得以妥善運用。

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責任編輯：吳卓峰