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【全民造星III】大熱Manson表演失準20強止步　林曉峰被質疑評判資格【有片】

娛樂 12:12 2020/12/16

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《全民造星III》大熱Manson張進翹表演失準20強止步，林曉峰被質疑評判資格。

ViuTV選秀節目《全民造星III》已來到20強進10強的淘汰賽，繼本周一（12月14日）把大熱之一的顧定軒以及張右雨淘汰後，昨晚（12月15日）《全民造星III》，超人氣的Manson（張進翹）因表現失準，敗在對手Alina（李靜蓮）手上，無奈20強止步。

可是不少觀眾不滿今次《全民造星III》賽制，更有網民質疑評判之一林曉峰的資格。

【全民造星III】張進翹+顧定軒BL純愛演出瘋傳　27歲Manson為追夢兼職做農夫【有片】

Manson演出《UWILC》。（節目截圖）

【年少輕狂】《造星3》張進翹爆紅被翻舊帳疑公廁4P　 Manson坦承出現片中：沒發生類似行為

大熱Manson表現失準

《全民造星III》於上周結束了所有小組對決，於本周一來到了20強進10強的個人對決，於星期一出的第31集，兩名大熱選手顧定軒與張右雨均以零比五票數分別敗給對手Mischa（葉巧琳）與NY（鍾諾言），最終於20強止步。

在昨晚播出的一集，被視為冠軍人選的Manson，改編方皓玟的歌曲《UWILC》，雖然被監製花姐（黃慧君）以及導師林二汶、彭秀慧大讚他找回自己的特質，可惜Manson的表現失準，大半首歌都處於失調狀態。

相對其對手Alina選擇跳舞項目《Like A Star》非常有感染力，內容完整又是她的拿手好戲，最後以四比一勝出比賽，成功擠身十強名單。

Alina憑舞技取勝。（節目截圖）

五位評判都指出Manson唱功上的問題，其中評判之一的林曉峰（阿Lo）指他起首第一粒音已經失準，聽下去更有難受的感覺。

雖然網民都知道Manson是次失手，但都不滿阿Lo被選為今次的評審。

【全民造星III】張進翹成彭秀慧+林二汶爭奪對象　麥曦茵旗下新人Manson曾當農夫【有片】

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當中阿Lo曾經分享他的好友鄭伊健在表演中的習慣，但卻被網民鬧爆：「唔係鄭伊健你甚麼也不是。」又有不少人疑他的能力，反問「佢夠料咩？」又說：「本身佢都唔係一粒星，頂盡只係普通演員仔。」更有網民直言：「其實係咪搵佢前妻康小姐（康子妮）做更好？話晒都係讀音樂。」

【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音

阿Lo被質疑評判資格。（節目截圖）

早於11月底阿Lo曾在社交網站透露自己會擔任節目的評判，當時他已「戴頭盔」：「我評語大家未必啱聽，但係個節目一定啱睇。」

昨晚節目的另一組對壘，則是由方方（方芷欣）以音樂劇方式演出歌曲《666》，雖然內容完整又有驚喜，最後還是敗給再度突破自己、獻唱Rock版《我們的愛》的黃劍文。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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