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【寵物移民】江伊晴感性道別貓酒店「長期客戶」　難捨毛孩：牠們終於可養老享福

娛樂 16:49 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

江伊晴望兩位長期客戶能回到主人身邊享福。

藝人江伊晴（前藝名：江若琳）在丈夫蕭唯展（前藝名；蕭潤邦）鼓勵下，於疫市擴充貓酒店。當中，兩位因疫情延期移民計劃的「長期客戶」終於成功移民，江伊晴亦寫下兩位「長期客戶」離開的感受。

【疫市擴充】江伊晴貓酒店細舖搬大舖　獲老公蕭唯展鼓勵：做生意一定有高有低

江伊晴疫市擴充貓酒店。（《經濟日報》照片）

【疫市擴充】江伊晴貓酒店細舖搬大舖　獲老公蕭唯展鼓勵：做生意一定有高有低

兩位「長期客戶」Check Out

在江伊晴貓酒店的兩位「長期客戶」豆豆和Mickey終於順利跟隨主人移民到西班牙，江伊晴寫下兩位對疫情下堅持經營貓酒店的重要功臣，以「有一種離別係既開心又難過的，終於黎（嚟）到呢一日，我就知我會有幾唔捨得。」回憶和兩位「長期客戶」的點滴。

江伊晴在IG寫道：「豆豆，mickey 係 #貓季酒店 住得最耐既（嘅）客人，因為主人移居西班牙由於疫情佢地一直都延期移民，住左（咗）係度足足10個月時間，佢兩個係陪貓季經歷得最多既（嘅）貓。」

受到疫情影響，貓酒店只剩下豆豆和Mickey兩位客人：「旺角店最旺最多貓去到疫情無人去到旅行無貓，成間舖得返佢兩個，佢地陪貓季經過左（咗）一個好難捱既（嘅）寒冬，亦都因為佢地，我地堅持左（咗）一個理念，就算舖頭得一間房就算只有佢地2個我地都要依然俾最好既（嘅）服務最多既（嘅）愛佢地，所以有一段時間，佢同我地大家相依為命。」

江伊晴是愛貓之人。（江伊晴IG）

【執子之手】江伊晴19歲出道為生活奔波　感激遇到丈夫蕭唯展：為我撐起這片天

陪貓貓渡鬼門關

因為豆豆和Mickey成為江伊晴堅持經營貓酒店的信念，最後為方便照顧牠們搬至觀塘，由於豆豆和Mickey年紀大，身體經常出現毛病，特別是豆豆。

江伊晴回憶：「有一次豆突然間身體又唔舒服，個一日見佢唔食野唔精神，我好驚好驚，晚上11點我問所有同事，我話我想而家即刻帶佢睇24小時醫生，有無人同我癲。」

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那夜，全公司同事一起陪豆豆看醫生，由於不能全部見醫生，他們一起在獸醫診所門口幫豆豆集氣：「個一晚我好驚會失去佢，呢一晚我發現原來我最大既（嘅）願望唔係想佢做貓季長期客戶，我係好希望豆豆mickey 可以去到主人身邊養老享福，去西班牙食Parma Ham，去睇下呢個世界。」

最後豆豆憑住好堅強的意志在鬼門關走了一圈，第二日精神地回到貓酒店。江伊晴非常感謝貓酒店的小伙伴一直好用心去照顧兩位老人家，令牠們可以健健康康與主人團聚。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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