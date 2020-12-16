【失望景點】日本網民選出東京十大最失望旅遊點　東京鐵塔竹下通秋葉源榜上有名【內附排名】

▲ 最近日本網民就選出「東京十大最令人失望」的景點，大家又不妨看看我我們的喜歡，是否他們的最名不副實。

因為疫情的影響下，不少港人最喜歡去旅遊的東京似乎這一年半載都沒法前往，澀谷車站的十字街頭、原宿竹下通等地點都叫我們回味，但你又可知道當地人對這些我們所謂的景點完全失望，最近日本網民就選出「東京十大最令人失望」的景點，大家又不妨看看我我們的喜歡，是否他們的最名不副實。

▲ 東京晴空塔排最失望景點第1位。（圖片新華社）

第1位．東京晴空塔

東京晴空塔是日本人心目中最令人失望的景點，不因是縱使能夠俯瞰東京全境，但放眼盡是高樓大廈水泥建築物，其實並沒有很特別之處，而且塔內的商場缺少了有趣的展示和特別的紀念品，更令到去到專程到訪的人失望而回。

▲ 東京最失望景點，澀谷十字街頭排第2位。（圖片新華社）

第2位．澀谷十字路口

澀谷JR車站外的十字路口，終日車水馬龍，縱橫交錯的斑馬線，已經成為東京市內和國際認知的其中一個地標，在這裏可以經常看見途人在這裏拍照、自拍，甚至不理會他人擺放腳架拍照，在本地居民眼裏都一一成為混亂和太多人的因素，不明白大家對這條馬路有甚麼魅力。

▲ 三麗鷗彩虹樂園排第3位。（圖片新華社）

第3位．三麗鷗彩虹樂園

位於東京多摩市的三麗鷗彩虹樂園，顧名思義是典型的主題樂園，當中不乏Hello Kitty、Hello Kitty等大家耳熟能詳的卡通人物，本地居民認為與其說是主題公園，倒還不如說是超大型主題商店，因為樂園內可以玩樂體驗的設施不多，還要買票進場實在說不過去呢。

▲ 原宿竹下通排第4位。（圖片hesteryk ig）

第4位．原宿竹下通

原宿竹下通幾乎是每一位港人必去的地方，短短350公尺的商街，每逢週末人潮爆爆整條街道滿，而且太多店舖大同小異，除了年青的一群消費者和學生外，本地人都會刻意避開這一條街。

第5位．上野阿美橫丁

位於東京上野車站與御徒町車站之間的「阿美橫丁」商店街，筆者沒有去過，但原來是不少旅客喜愛前往採購藥粧和零食的街道。但當地人認為愈來億多店舖家為了生意而開始聘請會講中文的員工，令懷舊的小巷變質和塞滿了觀光客，因此位列最失望景點第5名。

▲ 東京鐵塔排第7位。（圖片新華社）

其他東京最失望景點

第6位：六本木之丘

第7位：東京鐵塔

第8位：淺草花屋敷

第9位：秋葉源電器街

第10位：表參道之丘

記者：何偉雄