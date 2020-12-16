【趙斗淳出獄】變態犯趙斗淳出獄鄰居人心惶惶　法院最新裁7年禁夜間外出及過度飲酒

▲ 法院裁趙斗淳7年禁夜間外出及過度飲酒。

南韓性侵8歲女童變態犯、現年68歲的趙斗淳12日出獄後，返回居住地京畿道安山市。由於趙斗淳心理評估指他再犯案機率高達70%以上，令到鄰居都人心惶惶，政府亦在當局安裝3700個閉路電視。近日，京畿道水原地方法院安山分院再接受檢方申請後裁定，趙斗淳今後7年禁止夜間外出、過度飲酒，且要與受害人保持200米距離。

據韓聯社報道，京畿道水原地方法院安山分院15日裁定，趙鬥淳除了須佩戴電子腳鐐7年，晚上9點後至翌日早上6時都禁止外出，另外禁止過度飲酒（血液中酒精濃度須低於0.03%）、禁止出入教育設施、禁止接近受害人並保持200米以上距離，接受性暴力預防相關教育等。

▲ 大量警員在趙斗淳住所駐守。（影片截圖）

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檢方認為趙鬥淳有再犯性侵的可能，故於10月16日向法院提請實施上述措施。趙鬥淳12日出獄回家後一直沒有外出，並引來民眾聚集圍觀。不少YouTuber到趙斗淳住處拍片，附近居民被吵得苦不堪言。

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其中一條直播影片拍攝到趙斗淳在晚上將家中的燈關掉，不想被拍攝到屋內情況，然而在一片黑暗中，突然閃過電筒燈，被人發現他正在觀察樓下，而且穿著睡衣，隨後群眾便大聲斥罵他，他仍繼續監視。

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責任編輯：羅嘉欣