【口裡不一】心胸狹窄的人遇下屬辭職創業 口說祝福內心詛咒：我睇你幾時死

▲ 心胸狹窄的人遇下屬辭職創業，口說祝福內心詛咒﹕我睇你幾時死

「我準備出去闖天下，自己創業，希望可以得到你的blessing。」年輕人向上司請辭，上司拍拍他的膊頭說：「去吧！我在背後支持你，希望你成功，加油！」年輕人雖然入世未深，卻依然能夠從這位上司的語氣中，感受到他的言不由衷，甚至可以偷聽到這位上司的心聲：「創業？我睇你幾時死！」

每個人身邊都總會有幾個表裏不一，口說祝福、內心卻詛咒着你的朋友或同事，可能出於小器、可能出於不甘心：「點解係你去創業而唔係我呢？」希望見到你創業失敗收場。只是命運最喜歡跟這些心胸狹窄的人開玩笑，創業的年輕人終於捱出頭，向大家報喜：「有股東入股我嘅初創企業！」

心胸狹窄的人聽完又會堆起一臉笑容：「恭喜恭喜！」心底深處卻魔鬼上身：「睇下幾時你俾個股東食晒你嘅股份，渣都無得剩。」魔鬼一直期待這一天的來臨，未等到股東侵吞股份的「好」消息，卻又傳來捷報：「我檔嘢上市啦！」

「我一早就話你係叻仔㗎喇，我睇好你嘅上市公司，我一定大手買入你嘅股票！哈哈哈！」說得漂亮，卻掩飾不了心胸狹窄的人仍然不認同年輕人的成就，從沒停止暗中詛咒：「上市？狠批你上市第一日就跌到變仙股！」

「我最鍾意喺呢啲小人面前出現，話俾佢知，就算佢詛咒我，我都活得比佢哋好，等佢哋得個恨字。」好事之徒曾經滄海，吐露心聲。

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