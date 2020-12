【踩過界II】前港姐劉穎鏇遙距進修大學畢業　兼顧拍劇讀書2年壓力大：終於畢業

▲ 劉穎鏇修畢工商管理系學位。

2016年以19歲之齡當選香港小姐亞軍、最上鏡小姐及現場最受歡迎佳麗獎的劉穎鏇(Tiffany),便決定由美國遷回香港發展,並在2018年重返校園,在網上讀大學,今年12月成功畢業。

劉穎鏇自小在美國洛杉磯生活,2015年升讀加州大學河濱分校工商管理系,但因2016年當選港姐後決定入行,之後在網上繼續完成加州大學河濱分校與亞利桑那州立大學的工商管理系學士課程。

▲ 劉穎鏇今年12月大學畢業。(Instagram圖片)

劉穎鏇昨日上載照片分享感受:「呢兩年幾同時間要兼顧拍劇同埋讀書係有困難同好大嘅壓力,不過我真係好開心可以完成到!我終於畢業啦! YA GIRL GRADUATED!!! it’s been almost 2 years and 2 months since the day i announced that i was going back to university to get my Bachelor’s degree.」

之後,Tiffany以英文撰寫兩年來讀書的心路歷程,她的大意是指在這段時間同時完成了劇集及節目的拍攝,雖然過程很艱苦,但最重要是更深入認識了自己。

▲ 劉穎鏇今年23歲。(Instagram圖片)

兼顧拍劇讀書壓力大

劉穎鏇表示在工作與上學期間的時間最難分配,又需帶備手提電腦四處上學,亦因為考試及寫Papers有過很多個無眠的晚上,感到非常大壓力。

但她指說出感受並不是要告訴大家她有多刻苦,而是希望透過經歷鼓勵與她處於相近狀況的人。

▲ 劉穎鏇出席台慶。(取自IG)

劉穎鏇又謂,我們都比想像中更要強大,雖然曾試過失去動力,但仍努力堅持完全工作及學業。

Tiffany並感恩有家人的支持與同行,並知道他們為她的成就感到驕傲。

最後,她也希望疫情過後,可以參與真正的畢業禮。

劉穎鏇港姐入行後發展不俗,主要任主持及拍劇,是大熱資訊節目《學是學非》其中一位「是非精」主持。

2018年,Tiffany在劇集《兄弟》中首擔任女主角陳鈴,不少動作場面演出獲好評。

▲ 劉穎鏇指2年來兼顧工作及學業感大壓力。(Instagram圖片)

現時,劉穎鏇有不少劇集存貨在身,包括《大步走》、《唐人街》、《超能使者》,備受力捧。

同時,Tiffany亦有在正播映的劇集《踩過界II》中演出。