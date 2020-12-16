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【開心速遞】大小姐古代女皇造型霸氣十足　林淑敏於《愛回家》化身武則天【有片】

娛樂 11:30 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的大小姐（林淑敏飾）以武則天造型示人。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「輝蓮CP」大受觀眾歡迎，剛播出的一集以大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）作故事主線，大談辦公室情侶的處事方式。

「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑於劇中換上古裝及時裝現身，化身成武則天的林淑敏十分搶鏡，她更表示機會難得，感到無憾。

【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光　林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】

（林淑敏IG圖片）

昨晚（15日）播出的第1090集《開心速遞》以「皇夫的光環」為主題，劇情講述若水（呂慧儀飾）、龔燁（張景淳飾）等多個部門的主管同時喉嚨不適，向送水輝（許家傑飾）求助，託他在會議上代為向大小姐（林淑敏飾）匯報計劃，原來是早有預謀。

大小姐獲KC（歐瑞偉飾）提醒，發現自己錯下不少決定，中了若水等人的詭計。KC着大小姐當眾狠狠地斥罵送水輝，藉此打破若水等人的如意算盤，詎料大小姐最終仍是心軟。

送水輝偷聽到若水、龔燁等人的對話，始知被他們利用，不禁懷疑自己的能力。送水輝向力士（鄭世豪飾）傾訴，要力士對其計劃書說出真實評價。

送水輝以計劃書試探大小姐，大小姐未能對送水輝持平，誓要尋求解決方法。最終，大小姐不再盲撐送水輝，處理公司事務一視同仁。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

（林淑敏IG圖片）

林淑敏於社交平台貼出古代女皇造型照，並寫道：

聽梳頭化妝的同事話，武則天係戲劇的大妝。咁難得能夠演到，就算係幻想一場，都好無憾了。
化妝同事話額頭果朵叫 #花田 
#皇夫的光環  
#愛回家之開心速遞  
#著波鞋的武則天 
Jack Hui 許家傑 你其實係咪將大腿放錯左上手臂？

撰文 : TOPick柴犬出動

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