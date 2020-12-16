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【生命鬥士】23周早產出生6天須洗腎媽媽自責不已 堅強BB留院半年終出院

兒童健康 12:11 2020/12/16

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台灣一名極早產嬰兒「恩恩」，出生6天後便要洗腎，在醫護人員悉心照顧下，住院半年昨日出院。

嬰兒在媽媽懷孕未滿37周時出生，被視為早產，需要加倍呵護照顧。台灣一名極早產嬰兒「恩恩」，他在23周出生，因腎臟尚未發育完全，無法排尿，出生6天後便要洗腎。幸好手術成功，恩恩在醫護人員悉心照顧下，住院半年後昨日出院，醫院特意為恩恩舉辦慶祝會。

恩恩出生時體重只有650克。（網圖）

極早產嬰洗腎成功成首例

綜合台媒報導，台東馬偕醫院昨日舉辦「洗腎小勇士恩恩出院慶祝會」，醫院表示，恩恩是台灣目前體重最輕、需要洗腎並成功出院的小孩。 恩恩出生時體重只有650克，醫護人員從未替這麼小的嬰兒洗過腎，若沒處理好可能會弄破器官，所幸這位生命小勇士仍然堅強活了下來。

醫生沈上博指，恩恩是極度早產兒，由於腎臟尚未發育完全，出生後出現一連串的問題，出生後第6天的中午，情況不斷惡化，當下評估如果恩恩再沒有辦法有尿尿，當晚或會死亡。在無計可施的狀況下，醫護團隊需要進行「緊急腹膜透析術」來幫助他度過難關。

可是這麼小的早產兒，沒有適合的透析管可以使用，在取得家屬同意後，醫生試著把大人用的中央靜脈導管充當透析管使用，所幸恩恩洗腎成功健康存活，3天過後情況慢慢改善，他也開始排尿。

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媽媽感激醫護悉心照顧

住院半年之後，恩恩從巴掌般大長至正常體重，順利出院。醫院特意為恩恩舉辦慶祝會，播出他從出生到現在的影片。恩恩媽媽回想當時情況數度哽咽，自責為何沒照顧好寶寶，讓他這麼早生出來，還讓孩子受這麼多的折磨。她又稱嬰兒能夠健康存活是「奇蹟」，感謝醫院早產兒團隊努力照料。

恩恩未來還有很長的復康之路要走，但爸媽和馬偕醫療團隊都將陪伴他健康長大。

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責任編輯：王明芳

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