【夫妻關係】男子31萬禮金迎娶27歲妻子　婚後驚見妻肚上神秘疤痕怒提離婚

▲ 內地一名男子以31萬迎娶27歲妻子，但婚後半年驚見妻子肚子上有神秘疤痕，怒提離婚。

夫妻之間需要坦承！內地一名31歲男子經媒人介紹後認識27歲的女子並結婚，但婚後偶然發現妻子肚上有一道疤痕，懷疑對方曾經懷孕，及後更發現妻子疑曾訂婚。面對質疑妻子諸多隱瞞，男子怒提離婚，更要求歸還禮金。

綜合內地媒體報道，31歲的江城路在2019年9月經媒人介紹認識27歲的林肖麗，二人2個月後登記結婚，更向女方贈送26萬3千元人民幣（約31萬元港幣）禮金。

男子發現妻子肚上有傷疤

在一次偶然的機會下，他發現妻子肚上有一道疤痕及明顯的妊娠紋，遂問妻子疤痕的來源，但妻子只是支吾以對。江城路遂改問外母，對方起初表示不知道女兒的事。後來，江城路再追問，外母改口指女兒曾患闌尾炎，疤痕是手術形成。然而，他卻認為外母及妻子隱瞞事情，夫妻感情轉差，經常缺乏信任吵架，婚姻接近破裂。

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妻子承認曾懷孕

面對記者的提問，林肖麗終於坦承在年少時曾懷孕，但沒有誕下孩子，「那是年少無知犯的錯，婚前也曾說過去的事情就讓它過去。」江城路立刻表示，自己當時並不知道對方指懷孕一事。妻子卻回應指，

我覺得這個不是很好的事情，我就沒必要說。

妻子或在結婚前曾訂婚

除了隱瞞懷孕一事，江城路更發現妻子可能曾訂婚。他某天發現妻子的社交媒體在2019年5月2日曾上載相片，相片中的她身穿華麗的衣服，並寫著「祝自己美美的訂婚，狠狠的幸福。」面對丈夫質疑，林肖麗一一否認。

男子不敵壓力決定離婚

江城路直言，由於在意別人的看法，害怕旁人非議成為他心中的壓力，最後怒提離婚，更要求女方退回至少15萬元人民幣（約17萬元港幣）禮金。可是，法律人士表示，雙方同居超過半年，即使離婚，男方要求退回禮金並沒有法律依據。

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責任編輯︰王明芳