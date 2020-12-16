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【恐怖意外】女子為影懸崖靚相打卡　爬欄杆失足飛墮27層樓高山谷亡

健康 12:01 2020/12/16

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一名女子想在懸崖邊拍照，不料失足墮下身亡。

影相打卡的同時，也要注意安全。澳洲一名38歲女子上周六（12日）與家人到墨爾本格蘭坪國家公園（Grampians National Park）遊覽時，為了在波洛卡觀景台（Boroka Lookout）的懸崖拍照，跨過圍欄。期間女子突然失足，飛墮27層樓高的山谷，丈夫和兩個兒子在旁邊眼睜睜地看著她離開。

綜合外媒報道，該名38歲女子Rosy Loomba為一對雙胞胎的母親，事發當日下午從80米高、約27層樓高的懸崖墮下身亡。有目擊者表示，當時聽到Rosy Loomba尖叫，但也無能為力。最終，警方和緊急救援人員花了6小時才取出她的遺體。死者家屬對此噩耗感到震驚，表示難以置信。

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搜索期間，觀景台整個下午關閉，直至當晚10時重新開放。波洛卡觀景台為IG熱門打卡景點，懸崖邊的圍欄有「危險」等警告標示，不過依然吸引不少遊客冒險打卡。除了坐著或站在懸崖邊拍照，更曾有一名男子在那裡打後翻，令人怵目驚心。

當地警長表示「沒有照片值得賭上生命」，不過他們經常看到有人做出這些危險的行徑。他呼籲，勿再這樣拍照：

這不僅令自己置身危險中，也會令必須去營救你或你遺體的救援人員身陷危險。

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責任編輯：羅嘉欣

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