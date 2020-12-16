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【啃老族】隨處便溺要媽媽幫忙清理遞飯　50歲女兒徹底啃老家人崩潰求助

親子 12:39 2020/12/16

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50歲啃老女兒隨處便溺，要媽媽幫忙清理。

父母養育兒女成人，往後就要靠子女自己努力生活，可是啃老族卻一直依賴父母。台灣一名男網民分享其50歲啃老族姊姊的情況，指她不事生產之餘，還不注重衛生，在家隨處便溺，更要家人催促洗澡、幫忙遞飯等，若不順從姊姊，她便作出報復行動，讓家人飽受困擾求助。

該名男網民近日在facebook群組「爆廢公社」，以「家有女啃老族怎麼辦？」為題發帖，表示50歲的姊姊不做家務「連掃地都不會」，每晚不睡覺卻打機至天亮，令家人難以入睡。他續指︰

一百多公斤（體重），連洗澡都要拜託她，衣服要幫她洗，飯都還要端給她。檳榔（渣）跟煙直接丟木地板上。

姊姊把房間弄到髒亂不堪。（「爆廢公社」fb群組）

家人不順從招來報復行動

弟弟抱怨姊姊凌晨2時多在唱歌，勸說她卻換來對方更大聲唱歌，而且「她還會小便在房間裡面，然後等她媽幫她清理」。家人請她搬出去好了，以免她一直滋擾別人，可是她回應是她先搬進來，家人都拿她沒辦法。他透露︰

不依她，她會報復喔，例如把擦過尿的衛生紙再放回去衛生紙盒等你擦……

床上遺食物殘渣。（「爆廢公社」fb群組）

不給她吃飯，她就會破壞雪櫃，不遞飯給她，整個廚房都遭殃，他形容「飯菜挖的到處都是，反正想像不到的都會發生！你有看過飯粒在天花板上嗎？最後還是我們清理，那還不如端給她。」

至於不幫她整理房間，她就在房間小便，還會在座廁外大便。此外，她習慣不關上雪櫃門，打開水龍頭任由水流，飯餸不合胃口則會責罵家人。

凌晨4時多瀨尿，致一地尿液。（「爆廢公社」fb群組）

網民建議趕出家 斷糧水反制

網民都指責這個啃老族姊姊的惡行，建議男網民乾脆把她趕出去或斷糧水，不過男網民稱，「她會自己跑回來，然後站在你的社區門口馬路上等著給車撞，然後大塞車，全社區包含保全（保安）都跑來問。」有人提出先幫她在外租屋，否則一家人沒有安樂日子過。

另一方面，有網民認為某程度是家人的容忍與縱容，令到她徹底啃老，留言「那都是自己寵出來的」、「你媽寵的，她要繼續縱容，其實你也沒轍」。如果家人不肯狠下心腸來反制對方，這情況只會愈來愈嚴重，也難以解決問題。

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責任編輯：王明芳

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