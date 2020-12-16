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中大女醫科畢業生膺羅德學人　盼為貧困人士提供相宜可行醫療

社會 12:09 2020/12/16

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中大醫學院有畢業生獲選2021年度「羅德學人」。（資料圖片）

醫者需要高明醫術外，高尚醫德也重要。中大醫學院畢業生梁雅媛 (Rachel Leung) 剛獲選為2021年度「羅德學人」（Rhodes Scholars），將獲羅德獎學金全額資助到英國牛津大學攻讀研究生，更為第二位中大醫科生膺此榮譽。她憑著優異成績及熱心到多個地方做義工、亦曾到多間大學及機構接受培訓、制度區域衞生政策框架及數碼醫療解決方案，目的就是為貧困人士提供相宜可行醫療。

梁雅媛獲羅德獎學金全額資助，到英國牛津大學攻讀研究生。（中大fb）

對於能夠與美國前總統克林頓和諾貝爾醫學獎得主、盤尼西林藥用研發者弗落里等羅德學人榮登同榜，梁雅媛表示興奮和感恩，亦指自己非常期待與一眾各地獲羅德獎學金的優秀學者在世界頂尖學府交流不同研究領域上具有爭議性的問題，探索回饋社會的方案。

梁雅媛即將研讀臨床醫學、公共衞生和公共政策，她表示在課程能夠更好地了解醫療系統面臨的挑戰，為臨床醫學帶來創新和技術。她亦希望能夠為貧困人士帶來相宜而可行的醫療服務，改善醫療技術和衞生政策。

梁雅媛不忘父母及中大醫學院老師的養育之恩，她感謝父母年來給予的支持，鼓勵我走向臨床醫學和研究之路，同時感謝中大醫學院老師教授醫學知識，提供寶貴的指導和支持。

梁雅媛目前在中大醫學院修讀「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，於2020年畢業，期間曾到美國布朗大學和英國牛津大學接受流行病學研究培訓；她亦曾經在國際智庫機構ACCESS Health International與世界衞生組織合作制定區域衞生政策框架，又在多間數碼醫療科技公司研究亞太地區數碼醫療的解決方案，並領導過不同地區的義工服務，包括香港、柬埔寨和烏干達。

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記者：曾卓鋒

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