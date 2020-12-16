【娛圈秘聞】曾智華：余慕蓮最愛與藝人集郵合照　陳立品一個習慣令助導走避

▲ 曾智華憶當年魚毛姐與品姨的小趣事。

83歲的余慕蓮，患上罕有病症血管炎，屬血癌一種，情況一直令人擔心。幸而，上周中有消息，「魚毛」（余之䁥稱）目前已趨穩定，可轉入普通病房，好消息也。

認識「魚毛」者，皆知佢不僅好人一個，更是大善人，長期捐助內地貧困兒童接受教育。如此善人，望上天切勿折磨啊！

我肥碌1978年入TVB做《歡樂今宵》助導，開心死，因見到N個明星偶像，例如何B、肥姐與波叔，初時頗覺夢幻。

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▲ 余慕蓮性格樂天。（經濟日報圖片）

另外，也有個別藝員本來唔多熟的，例如余慕蓮；不過，後來印象極深。因EYT幾十個藝員中，從無見過一位如此全天候「小粉絲」狀態的藝員。

「魚毛」過癮在凡見明星都追，追乜呢？追單人合照。所以，佢二十四小時有相機跟身，凡見具知名度藝人，不論是TVB的又或到EYT受訪的，都會蹦蹦跳彈埋去問︰「可唔可以合照呀！」

小弟肯定，香港藝人照片收藏家，必為余慕蓮，因從未見過有人如此鍥而不捨，天天求藝人合照者。

另一位在《歡樂今宵》工作時最難忘的藝人為「品姨」陳立品。其實，童年時已睇過佢多部電影，套套做大配角。入到EYT，佢曾經有段時間孭起個《品姨》環節，都幾紅㗎！

但品姨有一項習慣，個個助導都怕怕，就是，佢草根出身，慳慣不止，童年更可能食唔飽，故絕不浪費食物，每日返工就將前一晚食剩的菜打包，四處搵助導︰「唔好嘥，食咗佢！」對品姨的好意，真係人人走避不及！

全文刊於《經濟日報》，原題為：余慕蓮與陳立品

撰文：曾智華