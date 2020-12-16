  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (週三) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】曾智華：余慕蓮最愛與藝人集郵合照　陳立品一個習慣令助導走避

娛樂 11:45 2020/12/16

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

曾智華憶當年魚毛姐與品姨的小趣事。

83歲的余慕蓮，患上罕有病症血管炎，屬血癌一種，情況一直令人擔心。幸而，上周中有消息，「魚毛」（余之䁥稱）目前已趨穩定，可轉入普通病房，好消息也。

認識「魚毛」者，皆知佢不僅好人一個，更是大善人，長期捐助內地貧困兒童接受教育。如此善人，望上天切勿折磨啊！

我肥碌1978年入TVB做《歡樂今宵》助導，開心死，因見到N個明星偶像，例如何B、肥姐與波叔，初時頗覺夢幻。

【娛圈秘聞】馮盈盈自揭被以20萬利誘「伴遊」　 FYY過夜價輸給年青女主持

余慕蓮性格樂天。（經濟日報圖片）

另外，也有個別藝員本來唔多熟的，例如余慕蓮；不過，後來印象極深。因EYT幾十個藝員中，從無見過一位如此全天候「小粉絲」狀態的藝員。

「魚毛」過癮在凡見明星都追，追乜呢？追單人合照。所以，佢二十四小時有相機跟身，凡見具知名度藝人，不論是TVB的又或到EYT受訪的，都會蹦蹦跳彈埋去問︰「可唔可以合照呀！」

小弟肯定，香港藝人照片收藏家，必為余慕蓮，因從未見過有人如此鍥而不捨，天天求藝人合照者。

另一位在《歡樂今宵》工作時最難忘的藝人為「品姨」陳立品。其實，童年時已睇過佢多部電影，套套做大配角。入到EYT，佢曾經有段時間孭起個《品姨》環節，都幾紅㗎！

但品姨有一項習慣，個個助導都怕怕，就是，佢草根出身，慳慣不止，童年更可能食唔飽，故絕不浪費食物，每日返工就將前一晚食剩的菜打包，四處搵助導︰「唔好嘥，食咗佢！」對品姨的好意，真係人人走避不及！

全文刊於《經濟日報》，原題為：余慕蓮與陳立品

撰文：曾智華

相關文章

【娛圈秘聞】文雪兒騷鄭裕玲極罕泳衣照　憶與張國榮合作點滴
18:39 2020/02/27
【娛圈秘聞】文雪兒騷鄭裕玲極罕泳衣照　憶與張國榮合作點滴
【娛圈秘聞】前空中服務員爆十大最討厭藝人　大爆「大笑姑婆」囂張嚇窒空姐
18:18 2020/10/29
【娛圈秘聞】前空中服務員爆十大最討厭藝人　大爆「大笑姑婆」囂張嚇窒空姐
【娛圈秘聞】戴祖儀被開價80萬元陪遊台灣　長腿女神Joey三字回應邀約
11:33 2020/11/05
【娛圈秘聞】戴祖儀被開價80萬元陪遊台灣　長腿女神Joey三字回應邀約
曾智華 余慕蓮 演員 娛樂人物職業 電視劇 TVB

最高瀏覽

【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
10:36 2020/12/15
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目
14:56 2020/12/15
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目