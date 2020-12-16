【暗黑婚照】2萬蚊拍婚紗照慘變「地獄新娘」　新人崩潰：車頭燈打光似拍恐怖片

▲ 新人投訴，婚攝用車頭燈打光，令他們印堂發黑。

結婚是人生大事之一，而拍攝一輯浪漫精美的婚紗照，更可為新人留下美好回憶。然而，台灣卻有新人遇上不良攝影團隊，他們花費7萬新台幣（約1.9萬港元），惟攝影師竟用車頭燈打燈，令整輯照片都黑漆漆一片，臉上的光線也非常詭異，新娘非常不滿，於是在社交平台發文控訴。

新娘在facebook群組「爆料公社」發文，並附上10多張婚紗照。她表示，自己花費了7萬新台幣找了一間個人工作室拍攝婚紗照，然而在過程中，與攝影師發生很多不愉快事件。而收到成品後，更是讓她大為不滿。

▲ 新人在黑夜中拍照，攝影師用車頭燈打光。（facebook圖片）

婚攝團隊遲到

當日原本要拍攝黃昏景色，不料團隊竟遲到1個多小時，抵達目的地時已經天黑，在黑暗中拍攝黑色婚紗，整個人與黑夜背景融合。而攝影師沒有用專業打燈，竟用車頭燈幫忙照明，令新娘看起來印堂發黑。本來說好要拍婚戒沒有拍到，氣球到了海邊，因為風太大全部飛走。

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新娘又指，對方收了3000新台幣（約800港元）租車錢，但開的車卻是私人家庭休閒車。而且婚攝分開兩天行程，對方竟將第一天和第二天的服裝調轉，而且化妝師也沒有隨時在旁幫忙整理妝髮，還獨自離開買東西吃。

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涉事團隊拒全額退款

雖然已經修圖兩次，但出來的照片新娘仍無法接受。新娘投訴後，團隊僅願意對疏忽部分進行補拍，更表示全部重拍是不可能。不過，新娘表示，她已對團隊無信心，決定另找其他攝影師。而涉事的工作室目前只願意賠償1.3萬新台幣（約3500港元）。

一生才一次的大事，結果竟然如此。沒想到改到最後變成地獄新娘， 誰想用白慘慘或糊到不行的婚紗照放在自己的婚宴廳門口。

不少網民紛紛留言，包括︰「天啊！這比用手機拍還糟糕呢」、「小學生都拍的比他好」、「這麼黑，是在拍恐怖片吧」及「這個沒有退全額我不行」。

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責任編輯：王明芳