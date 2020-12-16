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【飲食優惠】酒鍋火鍋店寒冬8折優惠　品嘗台灣地道薑母鴨鍋

休閒消費 13:04 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

火鍋店「酒鍋」為慶祝開業5周年，在整個12月推出8折優惠，在寒冷下吃火鍋，即時暖入心。(餐廳提供)

火鍋店「酒鍋」為慶祝開業5周年，由即日至2020年12月31日，於旗下位於尖沙咀及銅鑼灣分店推出8折優惠，不論堂食、外送或外賣，都可以優惠享用多款湯底及配料。

如享用「酒鍋」的火鍋直送服務，只需登陸 www.tdpdelivery.com 下單，並輸優惠碼「TDPSD」，即可享所有火鍋單點湯底及配料8折優惠。

餐廳供應不同的海鮮配料。(餐廳提供)

除火鍋直送服務外，「酒鍋」亦推出期間限定優惠；逢周一及周二，凡光顧「酒鍋」堂食即可享精選火鍋配料買1送1優惠，或以8折優惠享用單點火鍋配料（湯底除外），此兩項優惠皆全日適用。

全新火鍋湯底

餐廳最近更設計了兩款暖心的冬日湯底，由即日起至2021年2月28日期間供應，包括源自福建的台灣地道秋冬鍋物「薑母鴨鍋」(228元)，以豬骨湯底香燉鴨肉，搭配生薑及米酒調味，湯頭濃郁，鴨肉滋而不膩，溫而不燥，於冬天享用更有助驅走一身寒氣。

薑母鴨鍋(228元)(餐廳提供)

而靈感源自泰式船麵的「牛骨鍋」（228元），則以新鮮牛骨烹煮4至5小時，並加入新鮮豬血，令湯底倍添濃郁滋味。廚師更巧妙地將牛骨砌起，在牛骨之上置上「鳥巢」，巢內是3隻以鵪鶉蛋設計而成的小雞，趣致可愛！此湯底與各款肉類配料搭配得宜，建議配上餐廳招牌的「掛架頂級安格斯牛小排」享用，更見風味。

牛骨鍋（228元）(餐廳提供)

聖誕主題美食

除此之外，餐廳更推出「聖誕老人丸」（88元／3粒），堪稱全城最可愛的墨魚丸之一；而「聖誕花造型餃」（98元／4粒）包裹著蟹粉，從賣相到味道都帶來無盡驚喜。

聖誕老人丸(88元/3粒)(餐廳提供)

INFO

尖沙咀電話：2321 9038

銅鑼灣電話：2323 7098

備註：凡惠顧外送滿港幣2,500元（折扣後）即可享免運費，而2,500元以下的外賣訂單，賓客可選擇宅送到付，或到銅鑼灣或尖沙咀分店自取，或另付港幣290元（新界區）或港幣150元（港島及九龍區）運費，享用「酒鍋」送貨服務。

記者：Mabel

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