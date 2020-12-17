  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工作狂】工作狂已蛻變為貶詞　鄧藹霖：是嚴重缺乏自信的代名詞

休閒消費 18:23 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

工作狂已蛻變為貶詞，鄧藹霖稱是嚴重缺乏自信的代名詞。

「工作狂」多麼的八十年代啊！

曾幾何時，工作狂是形容某些人對工作高度的投入。這類人極富責任感，會將所有時間和精力投放於工作中，甚至會犧牲自己的私人生活。那個年代，工作狂多少帶點時尚的褒意，人人都爭先自認是工作狂。

不過，那已是很久以前的舊事了。甫踏進千禧年代，世界的焦點轉而投向關心人類的身心靈健康，那些只懂使勁瘋狂向前衝卻又失衡的工作狂，老早已被摒棄了。

事實上，員工才是任何企業最珍貴的資產，若員工像機器般長期高速操作，卻又從來不懂停下來休養生息，這類工作狂遲早會熬出岔子來。過去有人生病、有人要看精神科，更有人不幸自殺身亡，對於企業來說，那情況嚴重影響生產力，極不划算呀！

所以，管理優良的大企業都興起提升員工的休息福利，增設健身室呀、康樂室呀等，好讓員工於工作之餘，能同時平衡休息質素。筆者曾親訪西雅圖一間規模龐大的玻璃廠，員工的休息室儼如俱樂部，設有多張按摩椅和任吃的新鮮水果和健康小點呢！

單看喬布斯和朱克伯格，已道出兩代截然不同的領導人了。不曉得喬布斯是否因長期過度消耗身體，而招致英年早逝，但因為他是不折不扣的工作狂而被好友評為冷漠無情，還有疏忽跟妻兒的關係等，那倒是事實。反觀新一代的朱克伯格，誰都知道他深愛妻女，即使FB沒停止過遭非難，他仍有家庭為強勁後盾啊！

今天，工作狂已蛻變為貶詞，更是嚴重缺乏自信和安全感的代名詞呢！

同場加映食油含環氧丙醇可致癌　推介10款較少有害物較安全食油

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

全文到於《經濟日報》

撰文 :  鄧藹霖

相關文章

【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
15:44 2020/09/01
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
鄧藹霖

最高瀏覽

消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
17:42 2020/12/16
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀