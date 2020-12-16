【孤獨死】不想連累3子女圖割脈輕生　79歲患癌老人厭世「自掘墳墓」等死

▲ 一名患癌老人因不想連累子女，秘密返家鄉挖坑以圖埋葬自己等死。

癌症病人在身心受創下，極需要家人的陪伴以度過難關。湖南省一名79歲身患淋巴癌的老人，因劇痛難耐，有感自己時日無多，產生了輕生念頭，近日獨自到鄉鎮「自掘墳墓」，並身帶刀片企圖割脈自殺，藏身洞內等死，有村民發現後報警救出老人。

據《新京報》視頻報道，事發於12月12日湖南省武岡市一條鄉村，一名79歲老人育有3子女，原本與兒子居住北京，身患淋巴癌的老人，一直在北京接受治療，家境條件不錯。

暪騙兒子秘密返家鄉圖輕生

可是老人感到劇痛難耐，經過多次治療也未能治好，不想再連累子女，產生了輕生的念頭。他曾向兒子透露想返家鄉挖坑埋葬自己等死，兒子反對，兩父子為此爭執。

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老人於是以返家鄉取食物為由暪騙兒子，並攜帶刀片企圖割脈自殺。從影片中可見，老人已挖了一個大坑，內有一個「缸」，老人就藏身缸內，身邊亦有疑似陪葬品。

有村民發現老人企圖手腕割脈而報警求助，警方派人將老人救出，並發現老人身體虛弱，腳部有血跡，手腕則未有傷及動脈，隨即將老人送院治療。

當地政府表示，老人挖坑以圖埋葬自己的行為，是基於宗教理由。而兒子得悉後已趕回來，將老人帶回北京繼續治療。

網民慨嘆︰人間悲劇

影片在內地網絡掀起討論，不少網民慨嘆內地老人醫療福利不足，認為這是「活受罪，人間悲劇」，建議政府應盡快籌辦臨終醫院，甚至有網民再度提出安樂死合法化，好過老人現在生不如死。

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責任編輯︰林綺玲