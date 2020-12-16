【食用安全】 日本消防實測4種食物過度加熱爆炸起火　專家教2招微波爐安全使用貼士

▲ 4種食物過度加熱爆炸起火，日本專家教2招微波爐安全使用貼士。

用微波爐翻熱食物既方便又快捷，但並非所有食物都可以放入微波爐，一旦加熱時間過長亦分分釀成意外。早前有日本節目引述東京消防餐廳資料，指將煨番薯、菜肉包等食物放進加熱，節目總結了4大容易造成微波爐火災的高危食物，並分享安全加熱貼士，防止意外發生。

日本朝日電視台節目《羽鳥慎一モーニングショー》最近報道，據東京消防廳資料，每年都發生不少微波爐火災，數字按年上升，2016年更多達35宗，主要因錯誤使用微波爐造成。

東京消防廳為此成立研究小組並進行實測，發現用微波爐過度加熱番薯及中式包點，存在釀成爆炸性燃燒的危機。消防廳實測將微波爐設定為700W，分別放入煨番薯、生番薯、中式菜肉包，中式紅豆包，結果以上4種食物在加熱5分鐘至12分鐘不等就會燃燒。

食物 重量（g） 加熱至起火爆炸時間 煨番薯 120 6分26秒 生番薯 170 11分30秒 中式菜肉包 90 5分34秒 中式紅豆包 110 7分37秒

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疫情下，不少上班族都會自攜「住家飯」，不過並非每種食物都適宜隔夜食用，且用微波爐翻熱隔夜菜，可能會產生有害物質，或引致患癌風險。

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東京消防廳解釋，長時間加熱食物會令水分蒸發，導致持續碳化並產生易燃氣體。當微波爐充斥著易燃氣體時，食物已燒焦的部分會帶電並產生火花，會點燃易燃氣體，可能出現爆炸性燃燒。

《羽鳥慎一モーニングショー》節目組總結，有4大類食物因水分較少，但油分及糖分較多，溫度容易在短時間內上升，放入微波爐加熱時要留意。而微波爐料理專家タケムラダイ 亦在節目分享2招安全加熱貼士。

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責任編輯：羅嘉欣